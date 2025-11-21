مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: به‌منظور رفاه حال شهروندان و سهولت اهدای خون، تیم سیار انتقال خون روز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد شد.

وی افزود: همه علاقه‌مندان به کمک‌رسانی و نجات جان بیماران می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی برای اهدا خون به این پایگاه مراجعه کنند. مدیرکل انتقال خون تأکید کرد: بیماران نیازمند فرآورده‌های خونی چشم‌انتظار کمک مردم نوع‌دوست هستند و هر واحد خون اهدایی نقشی حیاتی در نجات انسان‌ها ایفا می‌کند.

میرزاده همچنین از عموم شهروندان درخواست کرد با مشارکت فعال خود، گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه بردارند و یادآور شد: اهدای خون سلامتی اهداکننده را نیز تضمین خواهد کرد.

در پایان، وی از زحمات مجموعه کادر درمان و همکاران انتقال خون که در مراحل مختلف خون‌گیری و فرآوری شبانه‌روزی خدمات‌رسانی دارند قدردانی کرد.