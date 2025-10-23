مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه سیار اهدای خون در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار داشت: تیم سیار انتقال خون کرمانشاه روز پنج‌شنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای اهداکنندگان، در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) برگزار می‌شود و تمامی شهروندان نیکوکار و علاقه‌مند به اهدای خون می‌توانند با مراجعه به محل یادشده، در این عمل انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میرزاده ضمن قدردانی از مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان جوانرود گفت: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مراکز درمانی مهم، همواره به ذخایر خون مطمئن و کافی نیاز دارد و حضور فعال مردم در پویش‌های اهدای خون می‌تواند نقشی حیاتی در نجات جان بیماران، مادران باردار، کودکان تالاسمی و بیماران نیازمند به جراحی‌های خاص داشته باشد.

وی با بیان اینکه اهدای خون، نماد مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی مردم است، خاطرنشان کرد: «با اهدای خون، پایه‌گذار سنت‌های نیک باشیم» شعاری است که امسال با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مشارکت عمومی در سطح استان دنبال می‌شود.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه در پایان یادآور شد: از همه جوانرودی‌های عزیز دعوت می‌شود با حضور در برنامه فردا، ضمن مشارکت در نجات جان هم‌نوعان، پیام همبستگی و انسانیت را به نمایش بگذارند.