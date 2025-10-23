  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

تیم سیار انتقال خون کرمانشاه فردا در جوانرود مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان جوانرود خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه سیار اهدای خون در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار داشت: تیم سیار انتقال خون کرمانشاه روز پنج‌شنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای اهداکنندگان، در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) برگزار می‌شود و تمامی شهروندان نیکوکار و علاقه‌مند به اهدای خون می‌توانند با مراجعه به محل یادشده، در این عمل انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میرزاده ضمن قدردانی از مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان جوانرود گفت: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مراکز درمانی مهم، همواره به ذخایر خون مطمئن و کافی نیاز دارد و حضور فعال مردم در پویش‌های اهدای خون می‌تواند نقشی حیاتی در نجات جان بیماران، مادران باردار، کودکان تالاسمی و بیماران نیازمند به جراحی‌های خاص داشته باشد.

وی با بیان اینکه اهدای خون، نماد مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی مردم است، خاطرنشان کرد: «با اهدای خون، پایه‌گذار سنت‌های نیک باشیم» شعاری است که امسال با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مشارکت عمومی در سطح استان دنبال می‌شود.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه در پایان یادآور شد: از همه جوانرودی‌های عزیز دعوت می‌شود با حضور در برنامه فردا، ضمن مشارکت در نجات جان هم‌نوعان، پیام همبستگی و انسانیت را به نمایش بگذارند.

