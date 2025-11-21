  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

هشدار مادورو نسبت به نقشه آمریکا علیه ونزوئلا

رئیس جمهور ونزوئلا نسبت به نقشه آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد: تمام نیروها در تمام ساختارها باید برای محافظت و دفاع از مواضع خود به ویژه تأسیسات نفتی و گازی کشور تلاش کنند.

وی افزود: سرویس اطلاعات آمریکا با پرداخت پول از عناصر وابسته به خود خواسته برای ضربه زدن به اقتصاد ونزوئلا دست به کار شوند.

روز گذشته نیز رسانه‌های محلی و منابعی از شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) اعلام کردند که آتش‌سوزی در یک پروژه نفتی در منطقه شرقی ونزوئلا جایی که شرکت ارتقادهنده نفت خام پتروسدنو (Petrocedeno) در آن فعالیت می‌کند، رخ داد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا در ادامه مواضع جنگ طلبانه خود علیه کشورهای جهان به دنبال حمله به ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

