به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیالیوم، منابع خبری از جدیدترین تحرک آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا خبر دادند.

این منابع بیان کردند که واشنگتن در حال بررسی پخش اعلامیه در کاراکاس به عنوان بخشی از جنگ روانی مداوم خود علیه دولت مادورو است.

مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ادامه جنگ روانی و فشار آمریکا بر دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، احتمال پخش اعلامیه‌های در کاراکاس را بررسی کرده‌اند.

سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این عملیات که هنوز تأیید رسمی دریافت نکرده است، می‌تواند در شصت و سومین سالگرد تولد مادورو، یکشنبه آینده، انجام شود.

در ماه‌های اخیر، آمریکا فشار خود را بر مادورو از طرق مختلف افزایش داده است، از جمله افزایش حضور نظامی گسترده در منطقه، رزمایش‌های نظامی با گلوله‌های جنگی و حملات علیه قایق‌های ونزوئلایی که واشنگتن ادعا می‌کند با قاچاق مواد مخدر در کارائیب مرتبط هستند.

پنتاگون از اوایل سپتامبر حداقل ۲۱ حمله هوایی در دریای کارائیب نزدیک آب‌های ونزوئلا انجام داده که منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ نفر شده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، می‌گوید که این حملات باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان را هدف قرار داده است، اگرچه او مدرکی ارائه نکرد که ثابت کند قایق‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند، حامل مواد مخدر بوده‌اند.