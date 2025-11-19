ابهام در راهبرد ترامپ درباره ونزوئلا؛ از عملیات مخفیانه تا مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی درباره تحولات دریای کارائیب نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، با صدور مجوزهای جدید برای سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا)، راه را برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مخفیانه در ونزوئلا هموار کرده و همزمان کانال‌های ارتباطی پنهانی با دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را دوباره فعال کرده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با استقرار بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر آمریکا در دریای کارائیب، ترامپ با مجموعه‌ای از تدابیر برای افزایش فشار بر دولت ونزوئلا و اجرای سناریوهای نظامی موافقت کرده است.

منابع آگاه به نیویورک‌تایمز گفتند ترامپ به طرح‌های سیا برای اقدامات مخفیانه در داخل ونزوئلا چراغ سبز، نشان داده است؛ اقداماتی که می‌تواند به‌منزله مقدمه‌سازی برای عملیات‌های آینده تلقی شود. با این حال، ترامپ هنوز با اعزام نیروهای رزمی به خاک ونزوئلا موافقت نکرده است. به گفته منابع آگاه، اقدامات مخفیانه احتمالی شامل عملیات خرابکارانه، سایبری، روانی و اطلاعاتی خواهد بود.

ازسرگیری گفت‌وگوهای پنهانی با مادورو

همزمان، کاخ سفید دور تازه‌ای از مذاکرات پشت‌پرده با دولت مادورو را آغاز کرده است؛ مذاکراتی که ماه گذشته برای مدت کوتاهی متوقف شده بود.

نیویورک‌تایمز، رویکرد ترامپ درباره ونزوئلا را مبهم ارزیابی کرد و نوشت: مشخص نیست اقدامات مخفیانه دقیقاً چه زمانی اجرا می‌شود یا ترامپ دنبال چیست. آیا او دنبال توافق دیپلماتیک برای دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منابع نفتی ونزوئلاست یا دنبال توافقی برای کناره‌گیری اختیاری مادورو، یا اینکه سناریوی اعمال فشار نظامی را دنبال می‌کند.

گزینه‌های نظامی روی میز

این روزنامه آمریکایی نوشت: طرح پنتاگون شامل فهرستی از اهداف احتمالی برای حمله، از تأسیسات مرتبط با قاچاق مواد مخدر تا واحدهای نظامی نزدیک به مادورو است. ترامپ هفته گذشته دو نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی گزینه‌های احتمالی در قبال ونزوئلا برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، هرگونه اقدام مخفیانه سیا، احتمالاً پیش از حملات احتمالی نظامی انجام خواهد شد. کاخ سفید و سیا از اظهارنظر درباره این تصمیم خودداری کرده‌اند.

تشدید فشارهای سیاسی و نظامی

همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، موسوم به «عملیات نیزه جنوبی»، ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» در روزهای اخیر وارد کارائیب شده و شمار نیروهای آمریکایی در منطقه به ۱۵ هزار نفر رسیده است. این گسترده‌ترین آرایش نظامی واشنگتن در کارائیب از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ است.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که از ۳ آذر، «کارتل دئلوس سولس» را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد؛ عنوانی که به بخش‌هایی از حکومت مادورو نسبت داده می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز اقدام نظامی باشد.

حمله به شناورهای قاچاق

مقام‌های دولت آمریکا مدعی شده اند تاکنون ۲۱ حمله علیه شناورهایی انجام شده که به ادعای واشنگتن حامل مواد مخدر بوده‌اند؛ حملاتی که دست‌کم ۸۳ کشته برجای گذاشته است. با این حال، مقامات نظامی آمریکا در جلسات محرمانه با کنگره اذعان کرده‌اند که شناورها حامل کوکائین بوده‌اند، نه فنتانیل که ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود.

این حملات بدون مجوز کنگره انجام شده و با انتقادهای گسترده کارشناسان حقوقی و دموکرات‌های کنگره مواجه شده است؛ منتقدانی که می‌گویند واشنگتن در حال هدف قرار دادن غیرنظامیان است.

ابهام در هدف نهایی ترامپ

به نوشته نیویورک‌تایمز، رئیس‌جمهوری آمریکا هنوز هدف نهایی خود در قبال ونزوئلا را تعیین نکرده است. در حالی که او در سخنانش، اغلب به نقش ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی اشاره می‌کند، منابع آگاه می‌گویند ترامپ در جلسات خصوصی، بیشتر درباره ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا و امکان دسترسی شرکت‌های انرژی آمریکا به آنها سخن گفته است.

این رسانه آمریکایی از ایستادگی مادورو در مقابل خواسته آمریکا برای کناره گیری خبرداد و نوشت: با وجود این بن‌بست، مقام‌های مطلع می‌گویند امکان دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک همچنان وجود دارد.

سیاست «افزایش فشار» ادامه دارد

با وجود نبود تصمیم نهایی، دولت آمریکا راهبرد افزایش فشار بر مادورو را در پیش گرفته و همزمان گزینه‌های متعدد نظامی و اطلاعاتی را برای اجرای سناریوهای مختلف بررسی می‌کند. ترامپ نیز در اظهار نظرهای اخیر خود تأکید کرده که «هیچ گزینه‌ای را کنار نمی‌گذارد».