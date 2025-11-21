تیموری: ۷ « روستا بازار » در مازندران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه جمعه در آئین اختتامیه نمایشگاه‌های "روستاآباد" و "جوانی جمعیت" در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تأکید بر چالش‌های پیش روی کشاورزی خُرد در استان، از برنامه‌های جامع این سازمان برای ساماندهی بازار و حمایت از تولیدکنندگان کوچک خبر داد.

تیموری با بیان اینکه بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی در مازندران در قالب کشاورزی خُرد و وابسته به روستاها انجام می‌شود، مهم‌ترین چالش این قشر را عدم دسترسی مناسب به بازار دانست و تصریح کرد: کشاورزان خُردپا، علاوه بر تأمین معیشت خانواده، مقدار مازاد تولیدات‌شان بسیار اندک است و شاید فاقد ظرفیت لازم برای عرضه مستقیم به بازارهای بزرگ باشند. این مسئله سبب می‌شود که فروش محصولات این کشاورزان با مشکل مواجه شود و حق واقعی آن‌ها به دستشان نرسد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی نظیر "روستاآباد" و همچنین ایجاد "روستا بازارها" را فرصت‌های ارزشمندی برای رفع این مشکل عنوان و تاکید کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما، ترغیب و ترویج کشاورزان، به‌ویژه جوانان کشاورز، به استفاده از بازارهای الکترونیک و فناوری‌های نوین برای ساماندهی بهتر فروش و ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده است.

تیموری تاکید کرد: در یک اقدام عملیاتی، سازمان جهاد کشاورزی مازندران برنامه‌ریزی کرده است تا پایان سال جاری، هفت "روستا بازار" را در هفت شهر بزرگ استان، به مرحله اجرا برساند.

وی در این باره توضیح داد: این روستا بازارها عمدتاً در مناطقی از روستاها و شهرهایی که دارای جمعیت متراکم کشاورزان خُردپا هستند، شکل خواهند گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اعلام کرد: ایجاد این بازارها، فرصت بسیار خوبی برای عرضه و قابل دسترس کردن محصولات مازاد این کشاورزی‌های خُرد فراهم خواهد کرد و به تثبیت درآمد روستاییان کمک می‌کند.

تیموری، از نقش حمایتی بنیاد برکت در پیشبرد این اهداف قدردانی کرد و گفت: بنیاد برکت در زمینه ترویج مشاغل خُرد در روستاها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی و کشاورزی‌هایی که با سرمایه‌های کم قابل اجرا هستند و همچنین تشویق به ایجاد بازارهای محلی و روستایی، گام‌های بسیار خوبی برداشته و فرصت‌های مناسبی را برای تولیدکنندگان مازندرانی ایجاد کرده است.

گفتنی است: نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مازندران، ۲۶ لغایت ۳۰ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران واقع در قائم‌شهر برپا بود.