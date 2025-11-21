به گزارش خبرنگار مهر، محمد آهنگران معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مازندران شامگاه جمعه در آئین اختتامیه نمایشگاه‌های "روستاآباد" و "ایران جوان" در قائم‌شهر، هدف از برپایی این نمایشگاه‌ها را ایجاد ویترین برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در تولید عنوان کرد.

محمد آهنگران به تبیین مأموریت‌های این ستاد در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخت و از حمایت‌های مستمر از مشاغل خُرد روستایی خبر داد.

وی هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه «روستاآباد» را ارائه خدمات و محصولات در راستای شعار سال، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، دانست و با اشاره به اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مجموعه بنیاد برکت از سال ۹۷ در حوزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی مشغول خدمت‌رسانی بوده‌اند، اظهار کرد: با توجه به تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر بحث سرمایه‌گذاری برای تولید، نیاز بود یک محل عرضه‌ای شکل بگیرد تا این خدمات و نتایج به مردم ارائه شود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) مازندران، نمایشگاه «روستاآباد» را محلی برای عرضه محصولات مشاغل خُرد و روستایی سراسر استان معرفی کرد و با اشاره به حضور فعالان از غرب تا شرق مازندران، گفت: این ۲۰۰ غرفه‌ای که در اینجا شکل گرفته‌اند و از گلوگاه تا رامسر حضور دارند، گوشه‌ای از خدمات بنیاد برکت هستند که با همکاری خود مردم و در راستای سرمایه‌گذاری مردمی محقق شده است.

آهنگران در پاسخ به این پرسش که تسهیلات و وام‌ها «کجا رفتند و به کجا رسیدند؟»، تأکید کرد: این نمایشگاه در واقع پاسخ بخشی از این سوالات است؛ این همه افراد در مشاغل مختلف، صنایع دستی، صنایع غذایی، گیاهان دارویی، کشاورزی، و گل و گیاه مشغول بکار شده‌اند.

وی با بیان اینکه نگاه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این است که مردم سرمایه‌گذاری کنند، نه لزوماً دولت و حاکمیت، به رویکرد بنیاد برکت در حوزه اشتغال‌زایی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: ما تسهیلاتی که به مشاغل مختلف می‌دهیم، از ۲۰ تا ۳۰ درصد شروع می‌شود و تا ۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری را، بسته به نوع مشاغل، ما کمک می‌کنیم. لزوماً قرار نیست صد درصد را بنیاد بدهد.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) مازندران، تصریح کرد: در واقع، ما این سرمایه‌گذاری مشارکتی را یک اهرمی می‌دانیم برای سرمایه‌گذاری مردم. اکثریت شغل‌هایی که اینجا ایجاد شده‌اند مانند همین ۲۰۰ شغل، با سرمایه‌گذاری خودشان بوده و ما بخشی را حمایت کرده‌ایم؛ و این مشارکت منجر به تولید این محصولات شده است.

آهنگران همچنین از پیوند این رویداد اقتصادی با یک پیوست فرهنگی اجتماعی خبر داد و گفت: در کنار رویداد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده، رویداد «ایران جوان» را هم از باب مأموریتی که حضرت آقا در حوزه جوانی جمعیت ابلاغ کرده‌اند، در نظر گرفتیم.

وی به حمایت از گروه‌های مردمی در این زمینه اشاره کرد و افزود: حمایت‌هایی از گروه‌های مردمی مختلف داشتیم که شامل تجلیل از مادران زیر ۴۰ سال با بیش از سه فرزند تحت عنوان «مادران خوش‌فرزند» و برگزاری جلسه با فعالین این حوزه بوده است.

آهنگران در پایان از تجلیل ۱۰ گروه مردمی فعال در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی تحت عنوان «نشان برکت» در مراسم اختتامیه خبر داد.

گفتنی است: در پایان این مراسم، رویداد نشان برکت شامل نخستین آئین نکوداشت گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت در استان مازندران برگزار و فعالین این حوزه تجلیل شدند.

نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مازندران، ۲۶ لغایت ۳۰ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران واقع در قائم‌شهر برپا بود.

