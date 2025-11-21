حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده «فرون» در جنوب لبنان یک شهروند لبنانی به شهادت رسید.

خبرنگار اسپوتنیک نیز گزارش داد که در پی حملات پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده فروند، چندین نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان امروز جمعه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در در نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون ۳۳۱ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، ۹۴۵ نفر نیز در پی این حملات مجروح شدند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل‌آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هرگونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.