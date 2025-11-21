  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

رئیس جمهور لبنان: جهان باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد

رئیس جمهور لبنان: جهان باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد

رئیس جمهور لبنان خواهان اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات علیه این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که جامعه بین الملل باید به رژیم صهیونیستی فشار آورد تا این رژیم مجبور شود تجاوزاتش را علیه لبنان متوقف کند.

وی اضافه کرد: جامعه بین الملل و به ویژه اتحادیه اروپا باید به تل آویو فشار آورند تا به مفاد توافق آتش بس پایبند باشد.

عون در جریان دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا بیان کرد: لبنان از هر حمایتی از سوی این اتحادیه به ویژه بعد از عقب نشینی نیروهای یونیفل طی ۲۰۲۷ استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: تقویت توان ارتش لبنان به نقل اروپا است چرا که می‌تواند امنیت کشور را حفظ کند و حفظ امنیت لبنان به مثابه حفظ امنیت اروپا است.

عون همچنین سخنان خود را در خصوص انحصار کردن سلاح در لبنان در دست دولت این کشور تکرار کرد.

کد خبر 6663739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها