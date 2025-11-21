رئیس جمهور لبنان: جهان باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که جامعه بین الملل باید به رژیم صهیونیستی فشار آورد تا این رژیم مجبور شود تجاوزاتش را علیه لبنان متوقف کند.

وی اضافه کرد: جامعه بین الملل و به ویژه اتحادیه اروپا باید به تل آویو فشار آورند تا به مفاد توافق آتش بس پایبند باشد.

عون در جریان دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا بیان کرد: لبنان از هر حمایتی از سوی این اتحادیه به ویژه بعد از عقب نشینی نیروهای یونیفل طی ۲۰۲۷ استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: تقویت توان ارتش لبنان به نقل اروپا است چرا که می‌تواند امنیت کشور را حفظ کند و حفظ امنیت لبنان به مثابه حفظ امنیت اروپا است.

عون همچنین سخنان خود را در خصوص انحصار کردن سلاح در لبنان در دست دولت این کشور تکرار کرد.