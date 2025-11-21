  1. بین الملل
شهادت ۳۳۱ لبنانی از زمان برقراری آتش بس در نوامبر ۲۰۲۴

وزارت بهداشت لبنان آماری از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس در نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان امروز جمعه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در در نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون ۳۳۱ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، ۹۴۵ نفر نیز در پی این حملات مجروح شدند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل‌آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هرگونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

