به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه جمعه در نخستین نشست مشترک هیئت اندیشه‌ورز تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سمنان در محل این اداره کل بر نقش محوری ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، لزوم نهادینه کردن فرهنگ ورزش در مدارس و تشکیل کمیته‌های دانش‌آموزی در هیئت‌های ورزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم، اولین و مهمترین راه، ورزش است و بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ ورزش در مدارس و اجرای صحیح المپیادهای درون‌مدرسه‌ای تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خطاب به هیئت‌های ورزشی گفت: پیش از اینکه هیئت‌های ورزشی به آموزش و پرورش نیاز داشته باشند، آموزش و پرورش به هیئت‌های ورزشی نیاز دارد. این ما هستیم که باید از این فرصت استفاده کنیم و یک ششم وظایف خود در ساحت تربیت بدنی و زیستی را به درستی انجام دهیم.

شریفی، بر لزوم ارتباط مستمر و روزانه هیئت ورزشی دانش‌آموزی با کمیته‌های دانش‌آموزی هیئت‌های ورزشی مختلف تأکید کرد و پیشنهاد داد که هیئت‌های ورزشی که هنوز کمیته دانش‌آموزی تشکیل نداده‌اند، نسبت به تشکیل آن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد نشست مشترک بعدی با حضور رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، رؤسای ادارات تربیت بدنی شهرستان‌ها، رؤسای تمامی هیئت‌های ورزشی و رؤسای کمیته‌های دانش‌آموزی هیئت‌ها، حداکثر تا یک ماه آینده به میزبانی آموزش و پرورش در خانه معلم برگزار و دستاوردهای این همکاری نهادینه شده و به نتایج ملموسی منجر شود.

به گزارش مهر، از اهداف اصلی این نشست، بررسی راهکارهای توسعه مشارکت و تعامل بین آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی، تبادل نظر در خصوص شناسایی و هدایت استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی دانش‌آموزی و فرهنگیان بود.