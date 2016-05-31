به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان زنجان، عباس علی هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه انتخابات هیئت ورزش دانشآموزی استان زنجان، از اختصاص ردیف اعتباری توسط دولت برای برگزاری مسابقات دانشآموزی کشوری خبر داد و افزود: این اعتبارات بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
وی اظهار کرد: پیشبینی میشود ۳۰ تا ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص داده شود و در صورت تأیید سازمان بودجه و برنامهریزی اعتبار تخصیص دادهشده به آموزشوپرورش پرداخت شود.
هاشمی تأکید کرد: در حال حاضر در معاونت تربیتبدنی وزارت آموزشوپرورش، برنامههای مختلفی در خصوص المپیادهای ورزشی، کانونهای ورزشی درون مدرسهای و برون مدرسهای اجرا میشود.
وی از برگزاری مسابقات کشوری در بین دانشآموزان خبر داد و افزود: این مسابقات به توسعه و ترویج ورزش کمک میکند.
نماینده فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور گفت: در حوزه سلامت نیز پایگاههای تغذیهای سالم، آهن یاری و بهداشت دهان و دندان برقرار میشود و در این میان مناطق محروم هم مورد تأکید ویژه است.
هاشمی به ظرفیتهای بزرگ هیئتهای ورزشی استانها اشاره کرد و گفت: این هیئتها با برگزاری مسابقههای ورزشی، جذب اسپانسر، مجموعههای ورزشی و المپیادهای درون و برون مدرسهای فرصتهای خوبی در اختیار دارند.
نماینده فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور افزود: باید دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی فعال باشند.
هاشمی گفت: جذب اسپانسر توسط هیئتهای ورزشی میتواند یک منبع درآمد مناسب برای هیئتها باشد که ازلحاظ قانونی نیز مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: اداره کل آموزشوپرورش باید بر این امر اذعان داشته باشد که فضای ورزشی برای دانش آموزان استاندارد باشد.
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