به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان زنجان، عباس علی هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه انتخابات هیئت ورزش دانش‌آموزی استان زنجان، از اختصاص ردیف اعتباری توسط دولت برای برگزاری مسابقات دانش‌آموزی کشوری خبر داد و افزود: این اعتبارات بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص داده شود و در صورت تأیید سازمان بودجه و برنامه‌ریزی اعتبار تخصیص داده‌شده به آموزش‌وپرورش پرداخت شود.

هاشمی تأکید کرد: در حال حاضر در معاونت تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش، برنامه‌های مختلفی در خصوص المپیادهای ورزشی، کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای اجرا می‌شود.

وی از برگزاری مسابقات کشوری در بین دانش‌آموزان خبر داد و افزود: این مسابقات به توسعه و ترویج ورزش کمک می‌کند.

نماینده فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور گفت: در حوزه سلامت نیز پایگاه‌های تغذیه‌ای سالم، آهن یاری و بهداشت دهان و دندان برقرار می‌شود و در این میان مناطق محروم هم مورد تأکید ویژه است.

هاشمی به ظرفیت‌های بزرگ هیئت‌های ورزشی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این هیئت‌ها با برگزاری مسابقه‌های ورزشی، جذب اسپانسر، مجموعه‌های ورزشی و المپیادهای درون و برون مدرسه‌ای فرصت‌های خوبی در اختیار دارند.

نماینده فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور افزود: باید دانش آموزان در فعالیت‌های ورزشی فعال باشند.

هاشمی گفت: جذب اسپانسر توسط هیئت‌های ورزشی می‌تواند یک منبع درآمد مناسب برای هیئت‌ها باشد که ازلحاظ قانونی نیز مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: اداره کل آموزش‌وپرورش باید بر این امر اذعان داشته باشد که فضای ورزشی برای دانش آموزان استاندارد باشد.