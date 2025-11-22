انصاری: در صورت نیاز از دولت روسیه برای اطفای حریق الیت کمک می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشکر از تلاشهای فعالان محیط زیست، مردم محلی، محیطبانان و جنگلبانان که در مهار آتش اخیر در جنگلها مشارکت داشتند، اظهار داشت: تمام قد پای کار بودند و نقش بسیار مهمی در کنترل آتش ایفا کردند.
انصاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از اقدامات انجامشده در جلسه روز چهارشنبه برای اعضای دولت ارائه داده و در راستای تقویت امکانات و تجهیزات اطفای حریق، رایزنیهای متعددی با وزارت دفاع و وزارت کشور انجام گرفته است.
وی گفت: استاندار به عنوان رئیس مدیریت بحران استان نیز با تجمیع تمامی امکانات موجود، به همراه سایر نهادها در این مدت تلاش کردند تا ظرفیتهای داخلی را برای مقابله با آتشسوزیها به حداکثر برسانند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از روز گذشته که بحث کمکهای بینالمللی مطرح شد، وزارت امور خارجه پیگیریهای لازم را انجام داد و به این ترتیب دو فروند هواپیمای تخصصی اطفا حریق و یک فروند هلیکوپتر به همراه ۸ نیرو از دولت ترکیه به کشور اعزام خواهند شد. همچنین، در صورت نیاز، این امکان وجود دارد که از دولت روسیه نیز همکاریهای لازم را در خصوص اطفا حریق دریافت کنیم.
وی با اشاره به تشدید خشکسالیها و استمرار کمبارشیها در کشور گفت: در شرایط کنونی، نیاز مبرم به تشکیل یگان ویژهای در دل ستاد مدیریت بحران برای اطفا حریق جنگلها داریم تا بتوانیم واکنش سریع و بههنگام به آتشسوزیها داشته باشیم. این اقدام به ویژه برای جنگلهای زاگرس و هیرکانی ضروری است تا از گسترش آتش جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تاکید کرد: اولویت اول ما در حال حاضر مهار آتشسوزیها و جلوگیری از گسترش آن است. امیدواریم با همکاریهای داخلی و بینالمللی شرایط هرچه زودتر تحت کنترل قرار گیرد.
