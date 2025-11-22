اعزام هواپیماهای اطفای حریق از ترکیه برای مهار آتش جنگل الیت

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: عرض احترام دارم خدمت مردم شریف ایران و لازم می‌دانم ضمن تشکر از زحمات فعالان محیط‌زیست، مردم محلی، محیط‌بانان و جنگلبانانی که برای اطفای حریق تلاش کردند، تأکید کنم که این نیروها تمام‌قد پای کار بودند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارشی را در جلسه روز چهارشنبه برای اعضای دولت ارائه کرد تا امکانات و تجهیزات لازم برای مقابله با حریق تقویت شود. در این مدت، رایزنی‌های متعددی نیز انجام گرفته، به‌ویژه از سوی استاندار محترم به عنوان رئیس مدیریت بحران استان با وزارت دفاع و وزارت کشور، تا همه امکانات داخلی برای اطفای حریق تجمیع شود. ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.

وی با اشاره به کمک‌های بین‌المللی اظهار داشت: از روز گذشته که موضوع کمک‌های خارجی مطرح شد، با پیگیری وزارت امور خارجه، امروز دو فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق، یک فروند هلیکوپتر و هشت نیرو از سوی دولت ترکیه اعزام می‌شوند. همچنین این ظرفیت نیز وجود دارد که در صورت نیاز، از دولت روسیه کمک دریافت شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: با توجه به تشدید خشکسالی‌ها و استمرار کم‌بارشی‌ها، نیاز مبرم داریم که یگان ویژه‌ای ذیل ستاد مدیریت بحران برای اطفای حریق جنگل‌ها، اعم از جنگل‌های زاگرس و هیرکانی تشکیل شود. برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها، لازم است واکنش سریع و به‌هنگام داشته باشیم و این موضوع را به‌جد پیگیری می‌کنیم.

وی تأکید کرد: اولویت نخست ما در حال حاضر، مهار سریع و کامل این حریق است.