ابوترابی:در جنگ ۱۲ روزه شاهد بازتاب فرهنگ عاشورایی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: فرهنگ عاشورایی در این رویداد خود را نشان داد.
حسن ابوترابی در سخنان خود افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، مردان و زنان، جوانان، صاحبان فکر و اهل کسب و کار همگی فرهنگ بسیج را به نمایش گذاشتند.
وی بر لزوم استفاده بهتر از سرمایه فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: مهمترین اثر این سرمایه، ارتقای سطح هماهنگی بین نهادهای مختلف است.
ابوترابی با بیان اینکه تهران در این مقطع از فرصتهای خوبی برخوردار است، اظهار داشت: شاهد اثرگذاری برنامهها در میدان و صحنه خواهیم بود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: اگر جلسات این شورا غنای خوبی پیدا کند، در سطح تهران و کشور اثرگذار خواهد بود و باید معرف فرهنگ باشد.
وی تصریح کرد: باید به مسائل با توجه به اصول و برحسب اولویت پرداخته شود.
ابوترابی با اشاره به حوزههای مشترک اجتماعی گفت: همه افراد با هر گرایش سیاسی، در حوزههای سلامت و قانونمداری تردیدی ندارند و در یک جامعه دینی این اصول در سطح بالاتری دیده میشود.
وی دو موضوع اساسی را برای تهران مورد تأکید قرار داد: ارتقای سطح معنویت و فضای معنوی تهران در ماه مبارک رمضان به گونهای که افراد واردشونده به تهران متوجه سطح معنوی بالاتر شهر شوند.
ابوترابی افزود: اگر برای بیماران و مسافران فضایی فراهم میشود، نباید سبب آزار مردم شود و در این زمینه نیازمند برنامهریزی هستیم.
وی حوزه دوم را قرآن کریم عنوان کرد و گفت: برای این بخش نیز باید به صورت ویژه برنامهریزی کنیم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران در پایان تأکید کرد: باید برای ماه مبارک به صورت متفاوت و در سطح بالاتری از اندیشه صاحبان فکر و هنر برنامه داشته باشیم.
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