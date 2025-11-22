سرهنگ احمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت هفته بسیج و با اشاره به برنامه‌های این هفته در دامغان تاکید کرد: ۳۵ ویژه برنامه طی ایام این هفته با حضور اقشار مختلف بسیجیان در شهرستان دامغان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۱ عنوان ویژه برنامه با یک هزار فعالیت نیز در طول هفته بسیج در شهرستان دامغان برگزار می‌شود، افزود: غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا و همچنین برگزاری یادواره‌های شهدا از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.

فرمانده سپاه دامغان با بیان اینکه همزمان با چهل و ششمین سال تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و … نیز برگزار می‌شود، گفت: اعزام کاروان جهادی درمانی به مناطق محروم و کمتر برخوردار شهرستان دامغان در زمره این برنامه‌ها است.

حسین پور با بیان اینکه در هفته بسیج همچنین شاهد برگزاری یادواره شهدای کلاته رودبار خواهیم بود، گفت: رزمایش گشت‌های محله محور به صورت همزمان به مناسبت هفته بسیج در سراسر شهرستان دامغان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طول هفته بسیج و با حضور بسیجیان میقات الصالحین نیز در نماز جمعه روز گذشته دامغان برگزار شد، گفت: شاهد گردهمایی بزرگ بسیجیان هم در شهرستان دامغان با حضور اقشار مختلف بسیجیان خواهیم بود.

فرمانده سپاه دامغان با بیان اینکه در طول هفته بسیج ساختمان بسیج طلاب شهرستان هم افتتاح می‌شود، گفت: رزمایش «فرشتگان تاریخ‌ساز» و همچنین افتتاح ساختمان حوزه حضرت فاطمه (س) دامغان از دیگر برنامه‌های هفته است.

حسین پور با بیان اینکه در طول هفته بسیج در شهرستان دامغان همچنین مسابقات ورزشی و فرهنگی و به خصوص کتابخوانی نیز به مناسبت تقارن ایام با هفته کتاب برگزار می‌شود، گفت: پویش‌هایی را همچنین در سطح فضای مجازی در این ایام خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه افتتاح پایگاه بسیج روستای وامرزان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج امسال شهرستان دامغان است، افزود: پایگاه بسیج کلاته رودبار و افتتاح یک باب منزل مسکونی ویژه نیازمندان از دیگر برنامه‌های عمرانی هفته بسیج سال جاری در شهرستان دامغان است.

فرمانده سپاه دامغان همچنین از اهدای یک دستگاه سونوگرافی به مناسبت هفته بسیج به درمانگاه جواد الائمه (ع) این شهر خبر داد و گفت: مسابقات ورزشی جام اقتدار در ۲۲ رشته شامل والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و شطرنج و … در زمره دیگر برنامه‌های هفته بسیج سال جاری در شهرستان دامغان است.