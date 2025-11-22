  1. جامعه
حداقل ۶۴ نفر پس از واژگونی قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو مفقود شدند

حداقل ۶۴ نفر پس از واژگونی قایقی در رودخانه سانکورو در استان کاسای در مرکز جمهوری دموکراتیک کنگو، مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این گزارش به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که این قایق بندر بنا دیبله در استان سانکورو را به مقصد کینشاسا، پایتخت کشور، ترک کرده بود.

طبق این گزارش، قایق پس از برخورد با گرداب واژگون شد. این قایق حامل حدود ۱۲۰ نفر بود که تاکنون تنها حدود ۵۰ نفر از آنها نجات یافته‌اند، در حالی که بقیه همچنان مفقود هستند. عملیات جستجو و نجات در حال انجام است.

آبراه‌ها همچنان یکی از روش‌های کلیدی حمل و نقل در جمهوری دموکراتیک کنگو هستند، جایی که تصادفات قایق‌ها به دلیل بارگذاری بیش از حد و شرایط نامناسب نگهداری رایج است.

