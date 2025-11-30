مرگ بیش از ۲۰ نفر در حادثه واژگونی قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گزارش رسانهها، این قایق مسافربری چوبی بلند، در حال حرکت به سمت پایتخت، کینشاسا، بود که در حدود ۱۰۰ کیلومتری اینونگو، مرکز استان مای-اندومبه، واژگون شد.
رسانههای محلی اعلام کردند که توفان شدیدی دریاچه را درنوردید و باعث این حادثه شد.
دولت ایالتی، به نقل از رسانههای محلی، اعلام کرد که منتظر اطلاعات دقیق از تیمهای اعزامی به محل حادثه است. تعداد مسافران و تعداد دقیق بازماندگان هنوز تأیید نشده است.
تصادفات مرگبار قایق در آبراههای کنگو اتفاقی رایج است، جایی که بارگیری بیش از حد، کمبود جلیقه نجات و توفانهای ناگهانی اغلب منجر به آمار بالای تلفات میشود.
