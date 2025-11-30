  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

مرگ بیش از ۲۰ نفر در حادثه واژگونی قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو

مرگ بیش از ۲۰ نفر در حادثه واژگونی قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو

رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که بیش از ۲۰ نفر در اثر واژگونی یک قایق در دریاچه مای-اندومبه در غرب جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گزارش رسانه‌ها، این قایق مسافربری چوبی بلند، در حال حرکت به سمت پایتخت، کینشاسا، بود که در حدود ۱۰۰ کیلومتری اینونگو، مرکز استان مای-اندومبه، واژگون شد.

رسانه‌های محلی اعلام کردند که توفان شدیدی دریاچه را درنوردید و باعث این حادثه شد.

دولت ایالتی، به نقل از رسانه‌های محلی، اعلام کرد که منتظر اطلاعات دقیق از تیم‌های اعزامی به محل حادثه است. تعداد مسافران و تعداد دقیق بازماندگان هنوز تأیید نشده است.

تصادفات مرگبار قایق در آبراه‌های کنگو اتفاقی رایج است، جایی که بارگیری بیش از حد، کمبود جلیقه نجات و توفان‌های ناگهانی اغلب منجر به آمار بالای تلفات می‌شود.

کد خبر 6672738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها