به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، این توافق که پنجشنبه میان پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا و فیلیکس تشیسکدی، رئیسجمهور کنگو امضا شد و از سوی رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ «معجزه» خوانده شد، قرار بود ثبات را به منطقهای غنی از منابع اما گرفتار جنگهای ۳۰ ساله بازگرداند؛ با این حال نشانهای از اثرگذاری آن دیده نمیشود.
روز جمعه نیروهای شورشی «ام ۲۳» ضد دولتی که گفته میشود تحت حمایت رواندا هستند، در استان جنوب کیوو با ارتش کنگو درگیر شدند؛ ارتشی که هزاران سرباز بوروندی برای حمایت از آن مستقر شدهاند. دو طرف برای کنترل شهر مرزی کامانیولا در نقطه اتصال کنگو، رواندا و بوروندی میجنگند. این شهر در حال حاضر در دست شورشیان ام ۲۳ است.
خبرنگاران حاضر در مرز رواندا از انفجارهای شدید نزدیک کامانیولا خبر دادند که ساختمانها را لرزانده است. شورشیان ام ۲۳ ارتش بوروندی را به «شلیک بیوقفه» در خاک کنگو متهم کردند.
در مقابل، یک منبع نظامی بوروندی گفت نیروهای این کشور مواضع خود را تقویت کردهاند تا مانع سقوط آنها به دست شورشیان و حامیان روانداییشان شوند.
این منبع هشدار داد که «شدت نبردها رو به افزایش است» و از «خطر واقعی تشدید درگیری» سخن گفت.
او تأکید کرد: بوروندی اجازه نخواهد داد «تروریستهای ام ۲۳ و حامیان روانداییشان» به شهر اوایرا در کنگو برسند؛ شهری که کمتر از ۳۰ کیلومتر با بوجومبورا، پایتخت بوروندی، فاصله دارد.
دهها غیرنظامی از بیم درگیریها به رواندا گریختند. شاهدان عینی گفتند که گلولهباران، خانهها، مدارس و بیمارستانها را هدف قرار داده و ماندن در خانهها غیرممکن شده است.
این بحران از ژانویه گذشته شدت گرفت؛ زمانی که شورشیان ام ۲۳ کنترل شهرهای گوما در شمال کیوو و بوکاوا در جنوب کیوو را به دست گرفتند.
