به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست تخصصی مسئولان بقاع متبرکه استان اصفهان با حضور معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و حجتالاسلام والمسلمین محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، در بقعه مبارکه حضرت زینب بنت موسی بن جعفر (س) برگزار شد. در این نشست راهکارهای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه استان مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام مظاهری در این نشست با اشاره به جایگاه بیبدیل بقاع متبرکه در فرهنگ دینی مردم اصفهان اظهار داشت: بقاع متبرکه باید قلب تپنده معنویت در محلهها باشند و نقش محوری در تقویت ایمان، ترویج معنویت اصیل اسلامی و استحکام بنیان خانواده ایفا کنند.
وی افزود: این اماکن مقدس بهترین فرصت برای ارائه خدمات معنوی و فرهنگی به مردم هستند و مدیران آنها باید برای برنامهریزی هدفمند، زمان و انرژی ویژهای اختصاص دهند تا این پایگاهها بتوانند پاسخگوی نیازهای معنوی جامعه باشند.
شوراهای امر به معروف در بقاع متبرکه تشکیل میشود
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به تهدید گسترش عرفانهای نوظهور و جریانهای انحرافی در جامعه تصریح کرد: امروز یکی از مأموریتهای اصلی بقاع متبرکه، مصونسازی و آگاهیبخشی به مردم است. باید فضای این اماکن به مراکز هدایت فکری و معنوی نسل جوان تبدیل شود تا جایگاه حقیقی خود را در مسیر تمدنسازی اسلامی بازیابد.
وی از اجرای طرح تشکیل «شوراهای امر به معروف و نهی از منکر» در بقاع متبرکه خبر داد و توضیح داد: مأموریت این شوراها، رسیدگی به مسائل اجتماعی محله، شناسایی آسیبهای فرهنگی، خدمترسانی به مردم و صیانت از فضای معنوی بقاع است. این شوراها همچنین وظیفه دارند از بروز رفتارهای نابجا و خدشهدار شدن حرمت این اماکن جلوگیری کنند.
حجتالاسلام مظاهری تأکید کرد: بقاع متبرکه باید با رویکردی جدید به پایگاههای خلاق فرهنگی تبدیل شوند؛ پایگاههایی که توانایی تولید برنامههای مستمر برای جوانان، خانوادهها و مجاوران داشته باشند و همزمان مأموریت اصلی خود یعنی ترویج معنویت ناب اسلامی را دنبال کنند.
این نشست با هدف همافزایی، تبادل تجربه و تدوین برنامههای مشترک فرهنگی بین بقاع متبرکه برگزار شد و حاضران بر لزوم تقویت ارتباط این اماکن با نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کردند.
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