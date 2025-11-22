جهاد تبیین رسالت مهم بسیج در برابر شبهات است

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بصیرتی کارکنان سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) صبح شنبه با حضور سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در شهرکرد برگزار شد.

سردار سنایی‌راد در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: ایران در طول تاریخ بخش‌هایی از وسعت خود را در جنگ‌ها و عهدنامه‌های تحمیلی از دست داده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کشور به قدرتی بزرگ تبدیل شد و راز این اقتدار در نگاه و رهبری حضرت امام خمینی (ره) و شکل‌گیری بسیج نهفته است.

وی با اشاره به بازتاب هسته‌های مقاومت در جهان افزود: بسیج امروز به یک باور جهانی تبدیل شده و نشان داده است که با تکیه بر انبوه مردم می‌توان در برابر دنیای استکبار ایستاد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: هرجا مردم پای نظام باشند، عبور از چالش‌ها ممکن خواهد شد. در جنگ ۱۲ روزه نیز این انسجام ملی به نمایش گذاشته شد و به یک حماسه بزرگ تبدیل گردید.

سردار سنایی‌راد تأکید کرد: خروجی نترسیدن، اعتبار و افتخار است. در این جنگ با دو قدرت اتمی دنیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر مواجه شدیم اما پیروز شدیم و رمز این پیروزی اتحاد و انسجام بود. بسیج نهادی است که در همه فصول انقلاب نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت نعمت‌های سلامتی و امنیت گفت: انسجام و کار جهادی در کنار اقتصاد و توان دفاعی، تولید قدرت می‌کند و اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در این مسیر نقش ویژه دارند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی-صهیونیستی، انسجام ملی به رخ کشیده شد و قدرت موشکی جمهوری اسلامی پیام روشنی به دشمنان داد. وقتی آنان دیدند نظام جمهوری اسلامی قدرت آفندی خود را حفظ کرده، توقف جنگ را درخواست کردند و این امر بحران موجودیت رژیم صهیونیستی را تشدید کرد.

وی همچنین با اشاره به نتیجه انتخابات عراق گفت: نبرد عاشورایی داوطلبانه جان‌بخش است و پس از جنگ ۱۲ روزه اضلاع مقاومت جان تازه‌ای گرفتند.

سردار سنایی‌راد در پایان جهاد تبیین و پاسخ به شبهات را یکی از رسالت‌های مهم بسیج دانست و خاطرنشان کرد: این گردهمایی با ارتباط تصویری با نواحی مقاومت بسیج در شهرستان‌های مختلف چهارمحال و بختیاری به پایان رسید.