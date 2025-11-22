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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

نجمی: طرح محله‌های کرامت در آذربایجان غربی اجرا می شود

نجمی: طرح محله‌های کرامت در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی از اجرای طرح محله های کرامت خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب حل و فصل جزئی‌تر مسائل و مشکلات مردم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم تقی نجمی ظهر شنبه در جلسه آغاز رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت استان با اشاره به لزوم اجرای طرح‌های محله محور برای حل مسائل و مشکلات مردم خصوصاً در مناطق محروم شهرها گفت: یکی از محاسن طرح محله‌های کرامت این است که برنامه ریزی‌ها محله محور شده و مشکلات، جزئی‌تر مورد بررسی و حل قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طرح محله‌های کرامت از سال ۱۳۹۶ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع شده و این طرح نیز در ادامه طرح‌های محله محوری سال‌های گذشته برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در سال‌های گذشته در اجرای طرح محله محور جز سه استان برتر کشور محسوب می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح کار مردم به دست خود مردم انجام می‌شود که توسعه مشارکت مردم مهمترین هدف از برگزاری این مهم به شمار می‌آید.

این رزمایش با رمز یا فاطمه الزهرا در استان آغاز شد.

کد مطلب 6664433

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