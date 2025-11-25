خبرگزاری مهر- گروه استانها: بسیج در طول عمر مبارکش همواره نشان داده که هر جا حضور یابد، با کار جهادی همدلانه برای آبادی و آبادانی کار و تلاش میکند و هرجا که اسمی از آبادانی و سازندگی کشور باشد بسیج در آن حضور دارد. بسیجیان محله فاطمیه بروجن نیز با کار مجاهدانه و مخلصانه خود مسجدی آباد و در تراز انقلاب و محلهای پویا و بانشاط ایجاد کردهاند که جا دارد به عنوان مسجد و محله نمونه و الگو معرفی شوند.
مسجد فاطمیه (س) بروجن به همت بسیجیان جهادی و مسجدیهای پای کار در همه ساعات شبانه روز به روی مردم باز است و حتی در ایام شیوع کرونا نیز درهایش بسته نشد. شلوغ بودن مسجد، رفت و آمد نوجوانان و جوانان و تشکیل صفهای بههم پیوسته نمازهای جماعت در این مسجد در محلهای با بالغ بر ۱۱ هزار نفر جمعیت یک گواه محکم بر این ادعاست که مسجد از دیرباز محور و کانون مدیریت محله بوده و شادابی و پویایی مردم در شهرها و روستاها با رونق مساجد نسبت مستقیم دارد یعنی هر اندازه اهالی و ارکان مساجد کنشگر باشند و این مکان مقدس را در کنار کارهای عبادی به کانون فعالیتها و خدمات فرهنگی و اجتماعی تبدیل کنند، محلات و شهرها و روستاها نیز بهتر و بیشتر از برکات مسجد بهرهمند خواهند شد. این مهم زمانی اهمیت پیدا میکند که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیاز به نقشآفرینی و مشارکت مجموعههای دارای تشکلهای مردمی همچون بسیج، مساجد، هلال احمر و … در مدیریت بحران بر همگان ثابت شد و در همین راستا، ایجاد قرارگاههای اجتماعی در مساجد در دستور کار قرار گرفت، نگاهی که در دولت چهاردهم نیز با جدیت دنبال میشود.
فاطمه دیاله، فرمانده پایگاه بسیج حضرت زینب کبری (س) محله فاطمیه قریب به ۳۰ سال در قامت نیروی بسیجی مشغول تلاش و فعالیت است. خانم دیاله روحیه کار جهادی و مخلصانه را از مرحوم مادرش به ارث برده که در هشت سال دفاع مقدس، مجاهدانه در میدان ماند و در پشت جبههها با جمعآوری کمکهای مردمی در بروجن و تهیه و ارسال اقلام ضروری رزمندگان، دینش را به شهدا و امام (ره) ادا کرد. در ایام مزین به نام مبارک بسیج به سراغ این بانوی بسیجی رفتیم تا در یک گفتگوی تلفنی با فعالیتهای پایگاه تحت فرماندهی او بیشتر آشنا شویم.
* مسجد فاطمیه (س) بروجن را باید یکی از مصادیق و جلوههای مسجد تراز انقلاب اسلامی بدانیم که به مدد بسیجیان پایگاه حضرت زینب کبری (س) توانسته است علاوه بر جذب حداکثری آحاد جامعه، به یک قرارگاه فرهنگی اجتماعی برای حل مشکلات و مسائل مردم تبدیل شود؛ قدری بیشتر در این خصوص توضیح دهید؟
بله همینطور است، این مسجد شلوغترین مسجد بروجن است و مردم ولایتمدار و اهل بیتی خوشبختانه همدل و همراه هستند و هر برنامهای که به مناسبتهای مختلف در ایام سوگ و شادی اهل بیت (ع) برپا میشود، پای کار هستند و مشارکت دارند. مردم کار مسجد را کار خودشان میدانند، هر کمکی بتوانند دریغ نمیکنند و هر برنامهای یا اقدام و خدمتی از خاستگاه مسجد صورت میگیرد جز با همت و حمایت مردم و کمکهای مادی و معنوی اهالی محله فاطمیه امکانپذیر نیست. در ماه مبارک رمضان هر شب سفره افطاری ساده در مسجد پهن میشود که به فضل الهی و با حمایت مردم محله هر خانواده بهقدر توانش کمک میکند و این سفرهها جمع نمیشود. همچنین تهیه و توزیع بستههای معیشتی یا پخت و توزیع غذای گرم در مناسبتهای مختلف یا رسیدگی به نیازمندان واقعی و … با کمکهای هرچند ناچیز مردم محله محقق میشود.
همه این فعالیتها با محور مسجد انجام میگیرد یعنی نقطه آغاز و پایان همه فعالیتها و برنامههای پایگاه بسیج و سایر بخشها همچون کانون فرهنگی هنری همین مسجد است و ما هیچ فعالیتی را بیرون از مسجد انجام نمیدهیم. خوشبختانه همه ارکان مسجد، امام جماعت، کانون فرهنگی هنری، پایگاه بسیج برادران و هیئت امنا حمایت و همراهی صد در صدی دارند و در سایه این همافزایی میتوانیم اهداف را پیش ببریم.
* درباره فعالیتهای قرآنی مسجد فاطمیه بگویید؟
۱۵ حلقه صالحین مزین به نام شهدای والامقام و متشکل از بالغ بر یکهزار بسیجی فعال در این پایگاه تشکیل شده است که هر حلقه اهداف و مأموریتهای خود را پیش میبرد، این حلقهها شامل ۲ حلقه پیشکسوت، ۲ حلقه میانسال، ۲ حلقه جوان، ۲ حلقه نوجوان، یک حلقه کودک، یک حلقه مادران و پنج حلقه قرآنی است که این پنج حلقه برپایی جلسات خانگی قرآن و نیز برگزاری کلاسهای آموزشی در رشتههای مختلف قرآنی در مسجد را بر عهده دارند و خوشبختانه استقبال بالایی هم از این فعالیتهای قرآنی را شاهد هستیم.
برپایی اردوهای قرآنی، اردوهای زیارتی و سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات خاصه برای زائراولیهای محله باعث جذب بیش از پیش خانوادهها به پایگاه بسیج مسجد شده است.
* درباره اقدامات و برنامههایی که از طریق پایگاه حضرت زینب کبری (س) در محله فاطمیه انجام دادید، بیشتر توضیح دهید؟
در گام نخست، ظرفیتها و توانمندیهای محله اعم از معتمدان و بزرگان محله را شناسایی کردیم و گام بعدی، احصا و شناسایی مشکلات و مسائل و آسیبهای موجود در محله بود که این مشکلات باتوجه به تحقیقهای میدانی و نظرسنجی از مردم، اولویتبندی شدند و در دستور کار ما قرار گرفتند تا حتیالامکان رفع شوند. در این راستا نظاممسائل محله تدوین شد و مواردی همچون حجاب بانوان، فرزندآوری، مبارزه با اعتیاد، معضل بیکاری، ازدواج و طلاق در اولویت رسیدگی و اقدام از طریق مطالبه گری از نهادهای ذیربط قرار گرفتند.
* پایگاه حضرت زینب کبری (س) چگونه به مشکلات مربوط به مسئله پوشش و حجاب ورود کنشگرانه و فعالانه داشت و چه اقداماتی انجام دادید؟
در این راستا، ارتباط با مدارس خاصه اولیای دانشآموزان در دستور کار ما قرار گرفت و برنامههای ویژه دختران نوجوان و جوان و خانوادههای آنان در مدارس اجرا شده است. تشویق و تجلیل دانشآموزان محجبه در مسجد فاطمیه (س) که طی هماهنگی با مدیران مدارس انجام میگیرد، از دیگر کارهای فرهنگی برای ترویج حجاب بوده است. برگزاری دورههای مشاوره و سواد رسانه و … برای دختران دانشآموز و مادران آنها و نیز برپایی نمایشگاههای حجاب در این مکان مقدس نیز از دیگر اقدامات بوده است.
همچنین جلسات روشنگری و تبیینی را به جای برگزاری در محیطهای بسته، به میان مردم در پارکها و بوستانها بردیم و در این برنامهها از ظرفیت امام جماعت مسجد نیز هم در مساجد و هم بوستانها کمک میگیریم.
کار دیگری که برای تذکر و یادآوری اهمیت حجاب در سطح جامعه انجام میدهیم این است که به همت بانوان بسیجی پایگاه، شاخههای گل و نیز پوسترهای شهدا و هدایای کوچک فرهنگی تهیه و به بانوان کمحجاب در خیابانها و پارکها و … اهدا میکنیم و گپ و گفت کوتاه و صمیمانه نیز با این بانوان داریم و درباره چرایی و اهمیت حجاب حرف میزنیم. در این راستا برخی بانوان و نیز دختران نوجوان و جوان توجیه میشوند و حجاب خود را اصلاح میکنند.
* بنابراین به نظر میرسد مخاطبان در قاطبه این برنامهها، دختران نوجوان و جوان هستند، از چه روشهایی برای جذب و نگهداشت آنان استفاده میکنید؟
بله همینطور است. این رویکرد در همکاری و همافزایی با مدیران مدارس دنبال میشود و مهمترین عامل این است که بتوانیم با نسل جدید تعامل خوب و صمیمانه را برقرار کنیم. اعطای مسئولیت به دانشآموزان در مسجد و سهیم کردن آنان در اجرای برنامههای مختلف از دیگر راهکارهای اثربخش بوده است.
مثلاً در برپایی برنامههای مسجد در برخی مناسبتهای مهم مانند دهه محرم یا ایام فاطمیه کاری که کردیم این بود که دانشآموزان خاصه آنانی را که بیش از اندازه در فضای مجازی و گوشی هوشمند غرق شدند یا پوشش چندان مناسبی نداشتند، درگیر کار هیئت مثلاً توزیع چای کردیم و خوشبختانه این کار تأثیر مستقیم و فوری در این نوجوانان و جوانان داشت، حتی در مواردی دیدیم که دختران نوجوان حضور فعالانهتر و با پوشش مناسب در مسجد داشتند. بنابراین قشر نوجوان و جوان را نباید رها کرد بلکه با تشویق مکرر و اعطای مسئولیت و با پرهیز از ادبیات دستوری و اجباری در میدان نگه بداریم.
* در زمینه معضل بیکاری و برنامههایی که برای تقلیل این آفت خانمانسوز پیشبینی کردید، توضیح بیشتری بدهید؟
در این راستا گفتگو و رایزنی با شرکتها و کارخانهها و کارگاهها را داشتیم و در مواردی که امکانپذیر بود، برای جذب کارگران و نیروهای کار محله که از بیکاری رنج میبردند برنامهریزی صورت گرفت.
همچنین ۲ صندوق قرضالحسنه در مسجد راهاندازی کردیم که خانوادهها و افراد نیازمند محله شناسایی و وامهای کمبهره به آنان اعطا میشود. دیگر آنکه زیر نظر سازمان فنی حرفهای اقدام به برگزاری کلاسهای مهارتآموزی شغلی مانند قلمکاری، سرویس آشپزخانه و … و ارائه مدرک معتبر به مهارتآموزان شد که این افراد از تسهیلات اشتغالزایی برای راهاندازی مشاغل خانگی و خرید تجهیزات همچون دستگاه سبزی خردکن یا تنور نانپزی بهرهمند شدند.
تأمین بازار فروش برای مشاغل خانگی با برپایی نمایشگاههای عرضه و فروش محصولات از دیگر اقدامات پایگاه بسیج مسجد فاطمیه بروجن بوده است.
* محله فاطمیه تا چه اندازه درگیر آفت کاهش جمعیت و مشکلات مربوط به فرزندآوری است و برای تقلیل این مشکلات چه اقداماتی صورت گرفته است؟
متأسفانه این محله نیز مانند بسیاری از دیگر مناطق شهرستان و استان وضعیت چندان مناسبی ندارد که برای دستیابی به راهکارهای اقناعسازی و افزایش تمایل خانوادهها به فرزندآوری با کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان و کارشناسان و رابطان بهداشت و درمان، کلاسهای مشاوره فرزندآوری برای خانوادهها تشکیل شد. همچنین همایش تجلیل از خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر برگزار شد. تهیه و اهدای چند مورد سیسمونی به خانوادههای نیازمند اما مشتاق فرزندآوری از دیگر اقدامات بود که تلاش کردیم تمام نیازهای این دست مادران و نوزادان در سیسمونی لحاظ شود.
اقدام دیگر ناظر بر زوجهای نابارور نیازمند بود که شناسایی شدند و برای درمان به مراکز ناباروری معرفی شدند تا به صورت رایگان مورد معالجه قرار بگیرند که به فضل الهی ۲ مورد از این درمانها نتیجهبخش بود و زوجهای نابارور مشکلشان حل شد و صاحب فرزند شدند.
* برای ازدواج آسان جوانان چه اقداماتی انجام گرفت؟
در این زمینه یکی از اقدامات ما فعالیت داوطلبانه واسطین ازدواج بود به این ترتیب که دختران و پسران در آستانه ازدواج شناسایی و به هم معرفی و برای ازدواج آسان تشویق میشوند. در این خصوص یک مورد از آشناییها به ازدواج ختم شد که باتوجه به نیازمندی این زوج، جهیزیهای نیز با کمک خود مردم و خیران تهیه و به این زوج اهدا شد که زندگی خودشان را در کمال سادگی و آسانی آغاز کردند.
در راستای تحکیم بنیان خانوادههای نیازمند و تقلیل آلام آنان، شناسایی خانوادههای نیازمند و تأمین وسایل و لوازم زندگی با کمک خیران و نیروهای جهادی محقق میشود با این توضیح که لوازم ضروری زندگی اعم از وسایل گرمایشی و سرمایشی، اجاق گاز، یخچال، فرش، کمد، گهواره، تلویزیون و … با کمکهای مردمی تهیه و به خانوادههای شناسایی شده اهدا میشود.
* راز موفقیت خودتان در نشاط بخشی و رونقبخشی به مسجد فاطمیه (س) و ارائه طیف وسیع خدمات به مردم توسط بسیجیان این محله را در چه میدانید؟
معتقدم این مهم در سایه کلیدواژه مهم «اعتمادسازی» محقق شده است و تلاش ما این بوده است که همه فعالیتها در مرئا و منظر عمومی پیش برود تا مردم خروجی حمایتها و کمکهای خودشان را عیناً مشاهده کنند و همین ظهور و بروز میدانی خدمات باعث میشود خیران و مردم بیشتری برای حمایت فعالیتهای ما ترغیب شوند.
مثلاً برای مراسم معنوی اعتکاف نذورات مردمی جمعآوری و خرج خود معتکفین میشود یا در ایام محرم بانویی مراجعه کرد و زمانی که حجم کارها و خدمات بسیجیان برای سوگواران حسینی را مشاهده کرد بلافاصله النگویش را از دست درآورد و به پایگاه هدیه کرد. بانوی دیگری را داشتیم که در یک نوبت ۵۰ میلیون تومان به ما کمک کرد لذا بهنظرم مهمترین عامل در جذب حمایت مردمی، اعتمادسازی است زیرا مردم آثار ملموس کمکهای خودشان را به لطف تلاش شبانه روزی بسیجیان و اهالی مسجد خیلی زود مشاهده میکنند.
به فضل الهی خروجیهای پرورش یافته در حلقههای صالحین مسجد اکثراً انسانهای موفقی هستند که در مشاغل مختلف اعم از معلم یا پزشک و … دوباره به مسجد باز میگردند و خدمات و فعالیتهای خودشان را در قالب جهادی ادامه میدهند. این جلوههای زیبا باعث تشویق و جذب خانوادهها و نوجوانان و جوانان به مسجد میشود.
* فعالیتها و اقدامات پایگاه بسیج محله فاطمیه چه آثار و نتایج ملموسی برای مردم محله داشته است؟
میتوانم ادعا کنم که آثار و برکات این اقدامات کاملاً عینی و آشکار است و به فضل الهی به اهدافمان در تحقق محله اسلامی نزدیک شدیم. افزایش فرهنگ ازدواج آسان و کاهش طلاق، افزایش موارد فرزندآوری، کاهش آلام و رنج خانوادههای نیازمند، کاهش مشکلات زیرساختی و عمرانی محله با مطالبهگری از مسئولان مربوط، کاهش آسیبپذیری اجتماعی و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف و … همه و همه را از برکات اقدامات بسیجیان و مسجدیها میدانم که جا دارد از همه مجموعهها و نهادهای دولتی و نیروی انتظامی قدردانی کنم.
* در این طیف گسترده فعالیتها و خدماتی که پایگاه بسیج محله فاطمیه به مردم ارائه میکند، چه هدفی را دنبال میکنید؟
هدفی جز کسب رضایت الهی و خشنودی اهل بیت (ع) ندارم، هدفم این است که خون شهدای والامقام پایمال نشود و شرمنده شهدا و امام شهدا نشویم، بتوانیم با خدمت به مردم زمینه ظهور آقا امام زمان (عج) را فراهم کنیم و جزو یاران خاص ایشان قرار بگیریم.
چشماندازی که برای آینده میبینم این است که جوانان بیشتری را جذب پایگاه کنم و گستره خدمات و اقدامات را از محله فاطمیه فراتر ببریم و محلات دیگر نیز بهرهمند شوند. امیدوارم بتوانیم جوانان بیشتری را جذب و در قامت سربازان امام زمان (عج) تربیت کنیم چرا که دشمنان دقیقاً اذهان و افکار جوانان ما را هدف قرار گرفتند. معتقدم مخاطبان اصلی ما دختران چادری و اهل نماز نیستند بلکه ما اگر بتوانیم جوانانی را که مسحور و مغلوب جنگ شناختی دشمن شدند جذب کنیم، هنر کردیم.
* تعریف شما از بسیج و بسیجی چیست؟
بسیجی یعنی نیروی مخلصی که تنها برای رضای خدا کار و خدمت میکند و پاداشش را جز از خدا طلب نمیکند، بسیجی تداومبخش راه روشن شهدا است که عزم کرده نگذارد خون مطهر شهدا پایمال شود. یک بسیجی باید طوری رفتار کند که دیگران او را الگو قرار دهند و بسیجی چه فرمانده باشد چه سرباز، همیشه کف میدان است و نمیگذارد کارها روی زمین بماند. مردم چشم به بسیجیان دارند لذا باید مراقب رفتار و کردارمان باشیم و یک الگوی عملی برای سایرین باشیم.
