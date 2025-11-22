صابری:تشدید آلودگی هوا درآذربایجان غربی؛غلظت آلاینده ها افزایش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با افزایش ارتفاع ژئوپتانسیلی در آذربایجان غربی و تشدید پایداری در جو استان، طی امروز و دو روز آینده با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و تشدید آلودگی هوا بویژه در ارومیه مواجه خواهیم بود.

وی توصیه کرد: از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی تقاضا می‌شود از تردد غیرضروری در مراکز شهرها و همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی نیز گفت: هوای پنج شهر استان شامل ارومیه، پیرانشهر، شاهین‌دژ، شوط و مهاباد طبق آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش در شرایط ناسالم قرار دارد.

سعید موسوی افزود: هوای ارومیه مرکز استان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس با شاخص ۱۰۸، شوط ناسالم با شاخص ۱۶۲، پیرانشهر ناسالم با شاخص ۱۵۲، شاهین‌دژ ناسالم برای گروه‌های حساس با شاخص ۱۳۹ و مهاباد ناسالم با شاخص ۱۶۱ است.

وی گفت: علت آلایندگی در هوای این شهرها پدیده وارونگی دما و دود ناشی از سوخت خودروهای فرسوده، کارخانجات و منازل بوده و ذرات ۲.۵ میکرون در هوای این شهرها افزایش یافته است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از مردم خواست با خودداری از فعالیت‌هایی که موجب افزایش آلودگی می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک و عملیات عمرانی یا قیرکاری، در کاهش آلودگی هوا مشارکت کنند.

رعایت الگوی مصرف سوخت، استفاده درست از وسایل گرمایشی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و توجه به سوخت‌گیری صحیح از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش آلودگی است.