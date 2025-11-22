تداوم آلودگی هوا در خوزستان؛ مدارس نوبت عصر ماهشهر نیز مجازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، کلیه فعالیتهای آموزشی مدارس و دانشگاههای نوبت عصر این شهرستان در روز شنبه اول آذرماه بهصورت غیرحضوری و در بستر آموزشی مجازی برگزار میشود.
در این اطلاعیه آمده است که وضعیت هوای استان برای روز یکشنبه نیز مجدداً در جلسه کارگروه اضطرار بررسی خواهد شد و تصمیمات جدید در خصوص نحوه فعالیت مدارس و دانشگاهها به اطلاع شهروندان ماهشهری خواهد رسید.
همزمان با اجرای این تصمیم، مدارس و دانشگاههای شهرستانهای اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر نیز امروز و فردا (اول و دوم آذر) و شهرستان دشت آزادگان در روز شنبه، بهدلیل شدت آلودگی هوا فعالیت خود را بهصورت مجازی ادامه میدهند.
نظر شما