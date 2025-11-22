  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

تداوم آلودگی هوا در خوزستان؛ مدارس نوبت عصر ماهشهر نیز مجازی شدند

اهواز – به دنبال تداوم آلودگی شدید هوا در خوزستان، مدارس نوبت عصر شهرستان بندر ماهشهر نیز امروز به‌صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌های نوبت عصر این شهرستان در روز شنبه اول آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر آموزشی مجازی برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است که وضعیت هوای استان برای روز یکشنبه نیز مجدداً در جلسه کارگروه اضطرار بررسی خواهد شد و تصمیمات جدید در خصوص نحوه فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها به اطلاع شهروندان ماهشهری خواهد رسید.

همزمان با اجرای این تصمیم، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر نیز امروز و فردا (اول و دوم آذر) و شهرستان دشت آزادگان در روز شنبه، به‌دلیل شدت آلودگی هوا فعالیت خود را به‌صورت مجازی ادامه می‌دهند.

