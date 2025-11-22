افلاطونی: وجود درختان شکسته مهار حریق الیت را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از حضور نیروهای تخصصی و تجهیزات هوایی در محل آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد خبر داد و اعلام کرد که حریق تحت کنترل نیروهای امدادی و یگانهای حفاظت قرار دارد.
افلاطونی اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی کشور از ابتدای وقوع حریق با ۳۵ اکیپ ۱۰ نفره، مجموعاً ۳۵۰ نفر از زبدهترین کارشناسان و همکاران منابع طبیعی را وارد میدان کرده است. این نیروها از استانهای معین فراخوان شده و در منطقه حضور مؤثر و مفیدی داشتهاند.
وی با اشاره به دشواریهای مهار آتش، افزود: حریق در منطقهای خاص و حفاظتشده رخ داده و وجود لاشبرگها و درختان شکسته در کف جنگل عملیات اطفا را چالشبرانگیز کرده است. با این حال، اعزام دو فروند هواپیمای سازمان هوافضای سپاه، هلیکوپترهای وزارت دفاع و همراهی نیروهای مردمی، امید است که عملیات اطفا به سرعت تکمیل شود.
افلاطونی تأکید کرد: بر اساس ارزیابیهای میدانی و تصاویر ماهوارهای، تاکنون حدود ۸ هکتار از منابع طبیعی درگیر آتشسوزی شده است. گزارشهای دقیق کارشناسی پس از کنترل کامل حریق ارائه خواهد شد. خوشبختانه آتشسوزی در گوشهای از جنگل هیرکانی رخ داده و در قلب جنگل نیست، بنابراین نگرانی جدی برای گسترش به مناطق مسکونی وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد که حریق هماکنون تحت کنترل نیروهای امدادی و یگانهای حفاظت قرار دارد و تلاشها برای مهار کامل آن ادامه دارد.
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