۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

افلاطونی: تداوم پشتیبانی هوایی برای اطفای حریق جنگل الیت ضروری است

چالوس - رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت تداوم پشتیبانی هوایی تأکید و همکاری دستگاه‌های عملیاتی را عامل مهم در سرعت‌بخشی به کنترل آتش عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گستردگی عرصه، شیب تند و صعب‌العبور بودن نقاط درگیر حریق، بر ضرورت ادامه پروازهای تخصصی اطفای هوایی تا زمان مهار کامل آتش تأکید کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها برای جلوگیری از فعال‌شدن کانون‌های پنهان شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی ضمن قدردانی از همراهی وزارت دفاع و نهادهای مشارکت‌کننده بیان کرد که در چنین مناطق دشوارگذر، مهار کامل آتش بدون استفاده از توان هوایی امکان‌پذیر نیست و توقف پروازها می‌تواند روند پایدارسازی منطقه را با چالش روبه‌رو کند.

وی همچنین از تلاش‌های جهادگونه و هماهنگی مؤثر تیم‌های عملیاتی شامل هوانیروز سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد و گفت همکاری منسجم این نیروها نمونه‌ای برجسته از هم‌افزایی ملی برای حفاظت از جنگل‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور است.

افلاطونی با تأکید بر اهمیت ادامه حمایت‌ها و تقویت ظرفیت‌های عملیاتی افزود: حضور به‌موقع و عملکرد حرفه‌ای نیروهای پروازی و امدادی نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند مهار آتش داشته و پیگیری‌ها تا پاک‌سازی نهایی منطقه ادامه خواهد یافت.

