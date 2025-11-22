افلاطونی: تداوم پشتیبانی هوایی برای اطفای حریق جنگل الیت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گستردگی عرصه، شیب تند و صعبالعبور بودن نقاط درگیر حریق، بر ضرورت ادامه پروازهای تخصصی اطفای هوایی تا زمان مهار کامل آتش تأکید کرد و خواستار تداوم این همکاریها برای جلوگیری از فعالشدن کانونهای پنهان شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی ضمن قدردانی از همراهی وزارت دفاع و نهادهای مشارکتکننده بیان کرد که در چنین مناطق دشوارگذر، مهار کامل آتش بدون استفاده از توان هوایی امکانپذیر نیست و توقف پروازها میتواند روند پایدارسازی منطقه را با چالش روبهرو کند.
وی همچنین از تلاشهای جهادگونه و هماهنگی مؤثر تیمهای عملیاتی شامل هوانیروز سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلالاحمر قدردانی کرد و گفت همکاری منسجم این نیروها نمونهای برجسته از همافزایی ملی برای حفاظت از جنگلها و سرمایههای طبیعی کشور است.
افلاطونی با تأکید بر اهمیت ادامه حمایتها و تقویت ظرفیتهای عملیاتی افزود: حضور بهموقع و عملکرد حرفهای نیروهای پروازی و امدادی نقش تعیینکنندهای در تسریع روند مهار آتش داشته و پیگیریها تا پاکسازی نهایی منطقه ادامه خواهد یافت.
