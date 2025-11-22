رشیدی: هوشمندسازی خدمات قضائی راهی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی ظهر شنبه در همایش استانی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کردستان که با هدف بررسی آخرین اقدامات و چالشهای پیش روی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم برگزار شد، با اشاره به تلاشهای استان برای توسعه خدمات الکترونیک قضائی گفت: در حال حاضر، ۴۰ دفتر خدمات الکترونیک و ۹ پیشخوان الکترونیکی در زندانهای استان کردستان فعال هستند.
وی افزود: علاوه بر این، ۶۶ خدمت جهادی نیز در مناطق دورافتاده استان اجرا شده است تا خدمات قضائی به تمام اقشار جامعه ارائه شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بیشتر بر روی توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرایندهای قضائی، گامهای مؤثری برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع در رسیدگی به پروندهها برداشته خواهد شد.
لزوم افزایش تعرفهها و برونسپاری امور
رشیدی همچنین بر ضرورت افزایش تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی متناسب با هزینههای جاری تأکید کرد و گفت: برای جبران هزینهها و بهبود کیفیت خدمات، باید اقدامات برونسپاری برای امور غیرحاکمیتی دادگستری به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام شود.
وی در پایان به تشکیل گروههای مجازی با حضور رؤسای دادگستری، دادستانها، و مدیران دفاتر قضائی برای تبادل نظر و رفع مشکلات دفاتر اشاره کرد و از انجام بازرسی و نظارت مستمر بر دفاتر استان تا پایان آبان ماه خبر داد.
در این همایش، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان نیز به بررسی مشکلات موجود در سامانههای ثبتنامی مانند سامانه ثنا پرداختند و پیشنهاداتی برای بهبود روند کار و اصلاح آئیننامههای مربوطه ارائه کردند.
