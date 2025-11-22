ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره منطقهای توانمندسازی و مهارتافزایی با رویکرد پاسخ به سوانح و تهدیدات نوین با حضور شرکتکنندگانی از پنج استان کشور در مرکز آموزشهای تخصصی خراسان شمالی آغاز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان تخصصی نیروهای عملیاتی گفت: یکی از اولویتهای جمعیت هلالاحمر، تربیت نیروهای کارآمد و آماده برای حضور در مأموریتهای ملی و بینالمللی است. اجرای این دورهها، علاوه بر ارتقای مهارت فردی و تیمی، قدرت پاسخگویی استانها را در برابر سوانح و تهدیدات نوین افزایش میدهد.
وی با اشاره به برگزاری این دوره ویژه اعضای فعال و معرفیشدگان متقاضی عضویت در تیم واکنش سریع ملی و بینالمللی افزود: این برنامه با مشارکت استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سمنان از ۲۶ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴ در حال برگزاری است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی، تبادل تجربه میان استانها، همافزایی عملیاتی و ایجاد آمادگی برای حضور مؤثر در مأموریتهای برونمرزی را از مهمترین دستاوردهای این دوره عنوان کرد و گفت: آموزشهای تخصصی در حوزههای مدیریت سوانح، عملیات واکنش سریع، تهدیدات نوین، جستوجو و نجات، اصول ایمنی و توانافزایی عملیاتی ارائه میشود و عملکرد فراگیران نیز بهصورت میدانی ارزیابی خواهد شد.
محبان در پایان تصریح کرد: این دوره آموزشی بهمدت هفت روز در مرکز آموزشهای تخصصی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی ادامه دارد.
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