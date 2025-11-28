محبان: تصادف در محور آشخانه–جنگل گلستان یک کشته و سه مصدوم داشت

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعه شب گزارشی مبنی بر تصادف میان یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور آشخانه به جنگل گلستان، محدوده چشمهخان، به هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، سه مصدوم این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی ادامه داد: پیکر فرد جانباخته نیز پس از رهاسازی با استفاده از ست تخصصی نجات، تحویل مراجع ذیصلاح شد.
