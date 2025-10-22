به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی، معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، اظهار کرد: دوره توانمندسازی و مهارتافزایی با رویکرد پاسخ به حوادث، سوانح و تهدیدات نوین ویژه افرادی برگزار میشود که واجد شرایط عضویت در تیمهای واکنش سریع هستند.
وی افزود: در نخستین مرحله، یکهزار نفر از برادرانی که از سوی استانها بهعنوان داوطلب معرفی شدهاند تحت آموزشهای تخصصی قرار میگیرند. این آموزشها با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقا سطح آمادگی در برابر بحرانها طراحی شدهاند.
متانی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارتهای حرفهای در تیمهای واکنش سریع، بیان کرد: پس از پایان آموزشها، شرکتکنندگان در آزمونهای مهارتی و آمادگی جسمانی شرکت خواهند کرد. این آزمونها طبق شیوهنامه اجرایی و با هماهنگی معاونت عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر برگزار میشود.
به گفته وی افرادی که در این آزمونها موفق به کسب امتیاز لازم شوند بهعنوان اعضای اصلی یا احتیاط تیمهای واکنش سریع در سطح کشور شناسایی و سازماندهی خواهند شد.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امداد و نجات همچنین با اشاره به اهمیت حضور بانوان در تیمهای امدادی گفت: پس از تکمیل این مرحله دوره مشابهی نیز با عنوان تیمهای توانا بانوان داوطلب برگزار خواهد شد تا آنان نیز بتوانند در قالب تیمهای واکنش سریع خواهران فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: توانمندسازی نیروهای داوطلب در حوزه امداد نقش کلیدی در ارتقای تابآوری جامعه و کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانها دارد. این دورهها نهتنها بر توان جسمی و عملیاتی متمرکزند بلکه موجب ارتقا سطح دانش علمی و تخصصی نیروهای امدادی نیز خواهند شد.
متانی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامهها بخشی از رویکرد جدید سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر برای تقویت پاسخگویی سریع مؤثر و حرفهای به حوادث و تهدیدات نوین در کشور است.
