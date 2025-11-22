خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق درباره روابط اقلیم کُردستان با ایران گفت: ما از اصول بنیادینی در سیاست پیروی می‌کنیم و می‌خواهیم عامل امنیت و حفظ ثبات در منطقه باشیم. پس از سفر سال گذشته و دیدار و گفت‌وگوهایمان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، تا حد زیادی در مورد این مسائل توانستیم به درک متقابلی برسیم که تا به امروز ادامه دارد و امیدوارم در آینده نیز ادامه داشته باشد.



رئیس اقلیم کُردستان عراق در کنفرانس سالانه «صلح و امنیت خاورمیانه» در جواب سؤالی در مورد سفر سال گذشته خود به ایران و دیدار با حضرت آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه و چندین مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران، همسایه مهمی برای ماست و بر اساس یک اصل بنیادین؛ اقلیم کُردستان، همواره می‌خواهد که روابط مثبت و بدون مشکلی با ایران داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فقط جنبه اقتصادی را در نظر بگیریم، مبادلات تجاری بین ایران و اقلیم کُردستان در سال، حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار است؛ که بخش عمده آن در داخل اقلیم کُردستان انجام می‌شود. موضع اقلیم کُردستان؛ هرگز، حمایت از هیچ طرفی علیه جمهوری اسلامی ایران نبوده است.



بارزانی در ادامه سخنانش افزود: جمهوری اسلامی در گذشته به ما کمک کرده است و ما قدردان تمام حمایت‌های آنها هستیم. همانطور که اشاره کردم، هدف ما این است که به عنوان یک فاکتور، در برقراری امن و آسایش و حفظ ثبات در منطقه تأثیرگذار باشیم. در واقع، در گذشته نیز این سیاست را لحاظ می‌کردیم، در حال حاضر و در آینده نیز این سیاست را مدنظر خواهیم داشت. معتقدم که برخی سوء‌تفاهم‌ها بین ما و ایران وجود داشت. با این حال، ما تا به حال به هیچ طرفی علیه آنها کمک نکرده‌ایم؛ ما هیچ‌وقت، چنین کاری را انجام نداده و در آینده نیز انجام نخواهیم داد. چون ما از اصول بنیادینی در سیاست پیروی می‌کنیم و می‌خواهیم عامل امنیت و حفظ ثبات در منطقه باشیم. اطمینان دارم که در طول سفرمان به تهران، به ویژه پس از دیدار و گفت‌وگوهایمان با رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات ایرانی، تا حد زیادی در مورد این مسائل توانستیم به درک متقابلی برسیم که تا به امروز ادامه دارد و امیدوارم در آینده نیز ادامه داشته باشد.



بارزانی در جواب سؤالی درباره ادعاهای بی‌اساس علیه اقلیم کُردستان گفت: این ادعاها کاملاً بی‌اساس بودند. در سیاست و مصلحت اقلیم کُردستان نیست که درگیر هیچ مسئله و مشکلی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. معتقدم که آنها بیشتر به این موضوع پی بردند. ما در این مسئله دخیل نبودیم. ما همیشه گفته‌ایم و در آینده نیز خواهیم گفت که قدردان و سپاسگزار تمام کمک‌هایی هستیم که جمهوری اسلامی به ما کرده است.