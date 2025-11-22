کامیون حامل قطعات دستگاههای صنعتی و راه سازی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی حین کنترل محموله‌های خروجی از درب واردات یکی از بنادر تجاری استان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف که در بررسی اسنادی مشخص گردید محموله دستگاه سه کاره اتوماتیک از مبدا کشور چین به مقصد یک شرکت صنعتی در تهران می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: پس از بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که نوع کالا در اظهار نامه، دستگاه چند کاره اتوماتیک اظهار شده اما بررسی‌های فیزیکی و مشاهدات عینی توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی حاکی از از آن بود که پلاکت دستگاه با توان ۳۰۰۰ وات بوده و دو دستگاه دیگر نیز در کنار آن وجود داشته که در اظهار نامه قید نشده همچنین قیمت دستگاه نیز بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن ارزش‌گذاری شده و مشمول مغایرت اسنادی و اظهار خلاف واقع ماده دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی بوده و قاچاق محسوب می‌گردد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۷ میلیارد ریال عنوان نموده و تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.