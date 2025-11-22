  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با وزیر امور خارجه

عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان گزارشی از ابتکارها و اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست انجام برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت ویژه روابط ایران-چین و عزم رهبران دو کشور برای توسعه و گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین بر مبنای برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک دو کشور، بر ضرورت اتخاذ همه اقدامات لازم جهت اجرایی کردن توافقات فیمابین تاکید کرد.

کد خبر 6664935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها