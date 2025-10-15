به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران که به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی (UCLG) به عنوان نایب رئیس بخش غرب آسیا و خاورمیانه این اتحادیه به چین سفر کرده است، در بدو ورود مورد استقبال عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر کشورمان در چین قرار گرفت.

در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور چین برگزار شد، طرفین درباره ضرورت تقویت ارتباط کلان‌شهرهای ایران و چین به خصوص در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی، حمل‌ونقل، هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و البته گسترش دیپلماسی شهری تأکید کردند.

شهردار تهران با اشاره به تجربیات مثبت دو سفر قبلی و استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی و صنعت حمل و نقل چین برای ارتقا و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به خصوص در حوزه برقی‌سازی؛ بر استفاده از مراودات تجاری با طرف‌های مختلف چینی برای استفاده دیگر کلان‌شهرهای کشور و ارتقای تعاملات دوجانبه تأکید کرد.

در ادامه رحمانی فضلی، سفیر ایران پیشنهاد داد که شهردار تهران به عنوان رئیس مجمع کلان‌شهرهای ایران یک نماینده تام‌الاختیار برای پیگیری ویژه تفاهم‌ها و مراودات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معرفی کند. همچنین مقرر شد که یک نقشه راهبردی کلان برای تقویت ارتباط بین کلان‌شهرهای ایران و ظرفیت‌های اقتصادی چین ایجاد شود.

سفیر ایران با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به چین و توافقات صورت‌گرفته برای ارتقای همکاری‌های کلان اقتصادی میان دو کشور، بر ضرورت بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش زیرساخت‌های شهری برای ارتقای سطح رفاه و آسایش شهروندان تاکید کرد.

گفتنی است؛ سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی (UCLG) یک سازمان بین‌المللی فراگیر زیر نظر سازمان ملل برای شهرها، دولت‌های محلی و منطقه‌ای و انجمن‌های شهرداری است که از سال ۲۰۰۴ تأسیس شده و شهردار تهران نایب رئیس بخش غرب آسیای این اتحادیه است.