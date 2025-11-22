  1. استانها
جزئیات برگزاری آیین‌های وداع،تشییع و تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس در قم

قم- آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در قم، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام شامگاه یکشنبه دوم آذرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز خواهد شد.

این آئین معنوی با تلاوت قرآن کریم، مرثیه‌خوانی و سوگواری در صحن‌های حرم کریمه اهل‌بیت (س) همراه است و جمعی از زائران و مجاوران در این مراسم حضور خواهند داشت.

مراسم تشییع نیز صبح روز دوشنبه سوم آذرماه، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار می‌شود.

این آئین از ساعت ۸:۳۰ از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز و با همراهی گسترده مردم تا حرم مطهر ادامه می‌یابد.

برنامه‌ریزی برای تدفین این شهدای گرانقدر در سه نقطه از شهر قم انجام شده است که نخستین مراسم خاکسپاری ساعت ۱۰:۳۰ صبح در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در میدان مفید برپا می‌شود.

دومین محل تدفین، بوستان شهیدان زین‌الدین در شهرک شهیدان زین‌الدین است که مراسم آن در ساعت ۱۳:۳۰ پیش‌بینی شده است.

همچنین سومین آئین تدفین ساعت ۱۵:۳۰ در مدرسه علمیه حضرت آمنه (س) در بلوار حکیم برگزار خواهد شد.

این مجموعه مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب، خانواده‌های معظم شهدا و دوستداران فرهنگ ایثار و مقاومت، جلوه‌ای تازه از تکریم و پاسداشت مقام والای شهیدان در شهر مقدس قم رقم خواهد زد.

