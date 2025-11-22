به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام شامگاه یکشنبه دوم آذرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز خواهد شد.



این آئین معنوی با تلاوت قرآن کریم، مرثیه‌خوانی و سوگواری در صحن‌های حرم کریمه اهل‌بیت (س) همراه است و جمعی از زائران و مجاوران در این مراسم حضور خواهند داشت.



مراسم تشییع نیز صبح روز دوشنبه سوم آذرماه، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار می‌شود.



این آئین از ساعت ۸:۳۰ از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز و با همراهی گسترده مردم تا حرم مطهر ادامه می‌یابد.



برنامه‌ریزی برای تدفین این شهدای گرانقدر در سه نقطه از شهر قم انجام شده است که نخستین مراسم خاکسپاری ساعت ۱۰:۳۰ صبح در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در میدان مفید برپا می‌شود.



دومین محل تدفین، بوستان شهیدان زین‌الدین در شهرک شهیدان زین‌الدین است که مراسم آن در ساعت ۱۳:۳۰ پیش‌بینی شده است.



همچنین سومین آئین تدفین ساعت ۱۵:۳۰ در مدرسه علمیه حضرت آمنه (س) در بلوار حکیم برگزار خواهد شد.



این مجموعه مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب، خانواده‌های معظم شهدا و دوستداران فرهنگ ایثار و مقاومت، جلوه‌ای تازه از تکریم و پاسداشت مقام والای شهیدان در شهر مقدس قم رقم خواهد زد.