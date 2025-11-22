نوبخت: امنیت و رفاه مردم ساری خط قرمز مدیریت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه شنبه در نشست بررسی برنامه‌های مدیریت بحران شهرستان ساری اظهار داشت: آرامش، امنیت و رفاه مردم خط قرمز قطعی مدیریت شهرستان است و هر برنامه، تصمیم و اقدام مدیریتی باید در چارچوب این اصل بنیادین تعریف شود. وی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران کارزار هیجان‌زدگی نیست بلکه میدان تصمیم‌سازی دقیق، آینده‌نگر و مبتنی بر داده‌های کارشناسی است، خاطرنشان کرد: مدیریت توانمند زمانی شکل می‌گیرد که مسئله‌شناسی عالمانه، تصمیمات قاطع و برنامه‌ریزی حساب‌شده با هم درهم تنیده و منسجم عمل کنند تا گام‌های مؤثر برای ارتقای رفاه عمومی برداشته شود.

فرماندار مرکز استان افزود: هیچ بحرانی منتظر هماهنگی‌های کُند و غیرکارشناسی نمی‌ماند و در لحظه وقوع بحران، تمامی دستگاه‌ها باید با همدلی، همراهی کامل و تعامل سازنده، تصمیمات پیشگیرانه و مقتضی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا کنند؛ تصمیماتی که تأخیر در آن می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیر منجر شود.



وی به نقش اساسی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان اشاره و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد و گفت: فرزندان پرتلاش مردم در آتش‌نشانی، هلال‌احمر، راهداری، منابع طبیعی، پلیس راهور، نیروهای انتظامی و سایر نهادهای امدادی و خدمات‌رسان، همواره در خط مقدم مقابله با بحران‌ها ایستاده‌اند؛ بدون چشمداشت، با روحیه جهادی و با هدف حفظ امنیت و آرامش شهروندان.



نوبخت همچنین بر ضرورت انسجام ساختاری و عملیاتی دستگاه‌ها در مواجهه با بحران تأکید کرد و افزود: مدیریت بحران باید بر مدار آینده‌نگری و تصمیم‌سازی هوشمندانه حرکت کند.



در پایان نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان شهرستان، گزارش جامعی از آخرین وضعیت آمادگی، برنامه‌های اجرایی، نقاط قوت، چالش‌ها و تمهیدات پیشگیرانه خود ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که نقشه راه مدیریت بحران شهرستان ساری را برای آینده دقیق‌تر و کارآمدتر ترسیم می‌کند.



