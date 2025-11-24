اوسمار و حل مشکل بزرگ پرسپولیس برای سه بازی مهم آذر سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویهرا پس از انتخاب به عنوان جانشین وحید هاشمیان در اولین ارزیابیهای فنی خود از شرایط بازیکنان تیم از سطح آمادگی جسمانی بازیکنان چندان رضایت نداشت. اوسمار که اهمیت بدنسازی و مدیریت بار تمرینی را یکی از اصول جدی کار خود میداند، خیلی زود به این جمعبندی رسید که تیم به بازسازی اساسی در حوزه بدنی نیاز دارد.
سرمربی برزیلی پرسپولیس با اینکه پپه لوسادا همچنان بهعنوان مربی بدنساز اصلی تیم فعالیت داشت، تصمیم گرفت یک متخصص دیگر نیز به این حوزه اضافه شود تا هم حجم و کیفیت برنامههای تمرینی افزایش یابد و هم کنترل دقیقی بر شرایط فیزیکی بازیکنان صورت گیرد. سرمربی پرسپولیس در تعطیلات آبانماه با برنامهریزی دقیق تلاش کرد از این وقفه بهترین استفاده را ببرد تا پایههای بدنی تیم پیش از ورود به مقطع فشرده مسابقات تقویت شود.
کادرفنی پرسپولیس پس از لغو دیدار با تراکتور در سی ام آبان ماه گذشته، با اطلاع از برنامه سنگین و فشرده آذرماه که شامل دیدار با شمسآذر، استقلال، پیکان در لیگ برتر و تراکتور در جام حذفی است، تصمیم گرفت پیش از ورود به این دوره، بازیکنان را در چند مسابقه تدارکاتی محک بزند. هدف از برگزاری این بازیها ارزیابی عملکرد فیزیکی بازیکنان در شرایط مسابقه و رساندن تدریجی آنها به آمادگی مسابقاتی بود تا برای جدال روز جمعه مقابل شمسآذر قزوین در وضعیت ایدهآل قرار گیرند.
اوسمار ویهرا همچنان با همان رویکرد اولیه خود پیش میرود تا بازیکنان در بازیهای پیش رو و قبل از تعطیلات نیم فصل، با کمترین فشار بدنی و بیشترین بازدهی وارد میدان شوند.
شایان ذکر است دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و شمس آذر قزوین هفتم آذرماه در هفته یازدهم لیگ برتر برگزار میشود.
