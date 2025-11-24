به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی شامگاه یکشنبه با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، در جمع عزاداران با اشاره به خطرات جنگ ادراکی و شناختی دشمنان گفت: بزرگترین آسیب امروز جامعه، پذیرش بی تحقیق سخنان باطل و بیتفاوتی در برابر حق است؛ رفتاری که در طول تاریخ، ولیّ خدا را در میدان تنها گذاشته است.
وی با بیان اینکه جوامع مختلف در برابر حق و باطل واکنشهای متفاوتی دارند، افزود: جامعه وقتی تحقیق نمیکند و سخن باطل را بدون بررسی منتشر میکند، گرفتار همان بیماریای میشود که در تاریخ، به تنهایی سیدالشهدا (ع) و غربت حضرت زهرا (س) انجامید. امروز نیز دشمن با ابزار فضای مجازی و عملیات روانی، افکار عمومی را هدف گرفته است.
دیلمی با اشاره به نمونههای تاریخی بیتفاوتی مردم نسبت به سخن ولیّ خدا، اظهار کرد: در جامعهای که پیامبر (ص) در آن زندگی میکرد، صدای ناله حضرت زهرا (س) شنیده میشد اما سکوت حاکم بود. امروز نیز اگر اهل تحقیق و بصیرت نباشیم، همان خطای تاریخی تکرار میشود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان تحقیقنکردن و چشمپوشی از رفتارهای نادرست را دو عامل اصلی بیماری اجتماعی از نگاه حضرت زهرا (س) دانست و گفت: جامعهای که در برابر باطل حساس نباشد و در برابر خطا سکوت کند، بهراحتی مدیریت میشود. امروز برخی بدون تحقیق، سخنان دشمنانی مانند ترامپ، جریان نفاق و رسانههای معاند را بازنشر میکنند اما در برابر سخن ولیّ خدا کمتوجهاند.
دیلمی با تأکید بر اینکه امت مؤمن باید معیار تحلیل خود را ولیّ خدا قرار دهد، ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر افکار عمومی، دشمن درست در نقطهای شکست خورد که مردم ایران در میدان بصیرت حاضر شدند. تحلیل دشمن این بود که جامعه ایران سقوط میکند، اما ملت ثابت کرد شناخت و بصیرت، سلاح اصلی است.
وی تأکید کرد: نقش خانوادهها در این میدان بسیار تعیینکننده است و گفت: خانهای که در آن قرآن، روضه و یاد اهلبیت (ع) جاری باشد، خانهای نورانی است؛ اما خانهای که ابزار رسانه دشمن بر آن حاکم است، آسیبپذیر میشود. والدین باید مراقب باشند فرزندان چگونه و با چه محتوایی تربیت میشوند.
دیلمی همچنین به ضرورت احیای روح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و افزود: صیانت از دین هزینه دارد، اما سکوت در برابر گناه و انحراف، جامعه را به سمت سقوط میبرد. حضرت زهرا (س) با وجود پهلوی شکسته، ۴۰ روز خانهبهخانه روشنگری کرد. امروز ما حتی با یک تماس یا پیام میتوانیم گسترش انحراف را بگیریم اما گاهی از انجام حداقلها هم دریغ میکنیم.
وی با طرح این پرسش که روایت هر فرد از جامعه چیست؟ گفت: شهید آوینی برنامهای به نام روایت فتح ساخت؛ اما برخی امروز روایت شکست را تکرار میکنند. مهم این است که هرکدام از ما در زندگی فردی و اجتماعی، روایتگر فتح و امید باشیم و روایتگر سیاهی و ناامیدی دشمن نباشیم.
