فرامرز لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، بر نقش محوری جهاد تبیین در فعالیت‌های هیئات مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه (س) اولین شهید جهاد تبیین به معنای واقعی است، گفت: امسال هیئات مذهبی شهرستان اسدآباد و سراسر استان همدان، بحث جهاد تبیین را به صورت ویژه و اولویت‌دار، به عنوان سیرت و منش فاطمی دنبال می‌کنند.

لطیفی در ادامه به برنامه‌های عزاداری در این ایام اشاره کرد و افزود: تمام هیئات مذهبی شهرستان اسدآباد به صورت دسته‌روی عزاداری خواهند داشت و ایستگاه‌های صلواتی نیز در مسیرهای حرکت دسته‌جات، آماده پذیرایی از عزاداران هستند.

وی خاطرنشان کرد: تبیین معارف ناب اسلامی و دفاع از حریم ولایت، که در سیره حضرت زهرا (س) متجلی است، به عنوان راهبرد اصلی هیئات مذهبی استان در قالب جهاد تبیین پیگیری می‌شود.