تداوم آلودگی هوای مشهد؛۱۱ منطقه در وضعیت قرمز قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه سوم آذرماه با ثبت عدد ۱۳۷ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۳ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، سجاد، رسالت، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، مفتح و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.