هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار دارد؛۷ منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه چهارم آذرماه با ثبت عدد ۱۲۹ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۰ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، سجاد، رسالت، تقی آباد و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.