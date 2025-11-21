تداوم هوای ناسالم در مشهد؛۱۰ منطقه سطح شهر در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز جمعه سی ام آبان ماه با ثبت عدد ۱۴۰ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۱ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار داشت.
کیفیت هوا در مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، سجاد، تقی آباد، مفتح، خاقانی، خیام شمالی و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
