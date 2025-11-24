اذعان کوهن به ناکام ماندن طرح کوچاندن ساکنان غزه به سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الکنانه نیوز، یوسی کوهن رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» اذعان کرد که مخالفت قاطع مصر، مانع اجرای طرحی برای انتقال ۱.۵ میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه به منطقه سینا شد.
کوهن در کتاب جدید خود برای نخستینبار از طرحی پرده برداشته که پس از رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارائه کرده بود. این طرح حول محور انتقال موقت حدود یکونیم میلیون فلسطینی از نوار غزه به شبهجزیره سینا دور میزد و به ادعای کوهن، هدف آن «کاهش تلفات غیرنظامیان» در جریان حملات نظامی اسرائیل به غزه بود.
کوهن بیان کرد: این پیشنهاد موساد در کابینه سیاسی-امنیتی اسرائیل تصویب و شخص او مأمور شد برای جلب حمایت سیاسی و بینالمللی، این طرح را در میان کشورهای مختلف تبلیغ و توجیه کند.
کوهن در این چارچوب به چند پایتخت عربی سفر کرد اما با مخالفت گسترده روبهرو شد. او میگوید پیشنهاد ارائهٔ تضمینهای بینالمللی با حضور آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر نیز نتوانست نگرانیها درباره دائمی شدن این جابهجایی را برطرف کند.
به گفته کوهن، مصر صریحترین مخالف این طرح بود و عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر، با رد کامل و نهایی طرح، عملاً پرونده آن را بست. این موضع ریشه در رویکرد رسمی قاهره داشت که بارها تأکید کرده است هیچ گونه جابهجایی فلسطینیان به خاک مصر را نمیپذیرد.
