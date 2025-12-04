انتخاب یک چهره جنجالی به ریاست آینده موساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است رومان گافمن مشاور نظامی خود را به عنوان رئیس آینده موساد انتخاب کند.

بر اساس این گزارش گافمن در صورت تأیید انتصاب به این سمت، در ژوئن سال ۲۰۲۶ به عنوان رئیس سرویس جاسوسی موساد فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

انتخاب رئیس جدید موساد توسط نتانیاهو به جنجال تازه‌ای در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است، چرا که مسئولان برجسته موساد تاکید کرده‌اند گافمن مهارت‌های لازم برای به دست گرفتن این پست را ندارد. آنها تصریح کرده‌اند که رئیس جدید موساد از مسیر همیشگی انتخاب رؤسای این سرویس جاسوسی تعیین نشده و در شرایط بسیار حساس موساد، این انتخاب خطر آفرین است.

دیوید بارنیاع رئیس کنونی موساد، در ژوئن آینده پس از اتمام دوره پنج ساله خود از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اواسط آبان ماه گزارش داده بود که بارنیاع از نتانیاهو خواسته است مأموریت او را دیگر تمدید نکند.

دیوید بارنیاع آخرین مقام امنیتی رژیم صهیونیستی است که از زمان عملیات ۷ اکتبر هنوز در سمت خود باقی مانده است، در حالی که سایر مقامات ارشد از جمله «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین، «رونین بار» رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، «هرتصی هالوی» رئیس سابق ستاد کل رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از فرماندهان نظامی این رژیم، یا کنار گذاشته شده‌اند یا بازنشسته شده‌اند.