السیسی: رفتار افسار گسیخته اسرائیل ثبات منطقه را متزلزل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه گفت: این اجلاس در سایه چالش‌های عظیم برگزار می‌شود و اسرائیل در تلاش است منطقه را به میدان بی‌حد و مرزی برای حملات و تجاوزات خود تبدیل کند.

وی افزود: حمله جنایتکارانه به خاک قطر نقض جدی حقوق بین‌الملل و سابقه‌ای خطرناک است. هشدار می‌دهم که رفتار افسارگسیخته اسرائیل می‌تواند دامنه درگیری‌ها را گسترش دهد و ثبات منطقه را متزلزل کند.

السیسی گفت: حمله اسرائیل به یک کشور میانجی را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم. مجازات گریزی و رفتار افسار گسیخته فزاینده اسرائیل مستلزم آن است که بر اصولی کار کنیم که بیانگر دیدگاه مشترک ما باشد.

وی بیان کرد: اسرائیل باید بداند که امنیت و حاکمیت آن با زور حاصل نمی‌شود، بلکه با احترام به قانون و حاکمیت کشورها تأمین خواهد شد. مقابله زورگویی اسرائیل مستلزم آن است که ما دیدگاهی مشترک درباره امنیت و همکاری منطقه‌ای داشته باشیم. مصر مخالفت قاطع خود را با هدف قرار دادن غیرنظامیان و گرسنه کردن ملت فلسطین اعلام می‌کند.

السیسی گفت: راه‌حل‌های نظامی و تلاش برای تحمیل واقعیت با زور مفرط، امنیت هیچ طرفی را تأمین نخواهد کرد. مصر مخالفت کامل خود نسبت به هر پیشنهادی که هدف آن کوچاندن فلسطینیان از سرزمینشان باشد، را اعلام می‌دارد.

وی بیان کرد: اکنون زمان آن رسیده که با جدیت و قاطعیت با مسئله فلسطین برخورد کنیم.بار دیگر از همه دعوت می‌کنم تا فوراً کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند، زیرا این تنها راه تحقق راه ‌حل دو کشور است.

السیسی تاکید کرد: پیام امروز ما روشن است و آن این که هرگز حمله به حاکمیت کشورمان را نمی‌پذیریم. در این برهه حساس ایجاد سازوکار عربی و اسلامی به منطور رایزنی برای مقابله با چالشها ضروری است.