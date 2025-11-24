اسپایک لی و آنتونیو باندراس به هم جایزه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رفاقت در جشنواره فیلم تورین، در مرکز توجه قرار گرفت و این از رفتار دوستانه اسپایک لی و آنتونیو باندراس سرچشمه گرفت که هر یک زانو زدند و جایزه یک عمر دستاورد هنری را به دیگری اهدا کردند.
فیلمساز مولف آمریکایی و بازیگر سرشناس اسپانیایی از جمله ۱۲ چهره برجسته سینما بودند که با دریافت جایزه استلا دلا مول جشنواره که برگرفته از ستاره ۱۲ پر موزه ملی سینمای تورین است، تجلیل شدند. پیش از آن که جشنواره کارش را با نمایش فیلم «ابدیت» ساخته دیوید فرین آغاز کند از کلود للوش و الکساندر سوکوروف ۲ کارگردان سرشناس و ژاکلین بیست، دنیل برول و هانا شیگولا که از بازیگران مطرح جهانی هستند نیز تجلیل شد.
باندراس به زبان ایتالیایی خطاب به جمعیت حاضر در اپرای «تئاترو رجیو» تورین گفت: بازیگری مرا به آنچه هستم تبدیل کرده است. این داستان از تئاتر شروع شد و اکنون راه بازگشت را پیدا میکنم. من البته به بازی در فیلم ادامه میدهم اما تئاتر همچنان یک باشگاه شگفتانگیز - خانه من - است. امروز، ما در محاصره هوش مصنوعی زندگی میکنیم، اما تئاتر است که هوش طبیعی را به ما یادآوری میکند.
در برابر وی اسپایک لی در ظاهر از ابتدا کمتر اشتیاق داشت که وارد عرصه سینما شود و به شوخی گفت که فقط از روی ضرورت اقتصادی اولین فیلم بلندش «او باید آن را داشته باشد» را ساخته است. او با لحنی خونسرد گفت: فقط به این دلیل در آن فیلم بودم که بودجهای نداشتیم، بنابراین نمیتوانستم به کسی پول بدهم. حالا، بودجه دارم.
جولیو بیس مدیر هنری جشنواره به ورایتی گفت: ما در صدد تقویت گفتگو بین نسلها هستیم. من میخواهم تورین مکانی برای کشف صداهای جدید، دیدار مجدد با استادان و دوباره عاشق سینما شدن باشد؛ بدون هیچ حواسپرتی، فقط با نور مشترک پرده سینما.
در راستای این ماموریت، چهل و سومین دوره جشنواره با ادای احترام به پل نیومن و مرور ۲۴ فیلم کارنامه او در طول سال، برگزار میشود. بیش از ۷۰ عضو یک گروه کر جوانان محلی، سرود «بوچ کسیدی و ساندنس کید» با عنوان «قطرات باران همچنان روی سرم میریزند» را در کنار نمایشی روی صفحه بزرگ که دربرگیرنده نمادینترین نقشهای نیومن بود، اجرا کردند. این ادای احترام با سخنان ویدیویی کلیا نیومن که در پاسداشت میراث پدرش و از به اشتراک گذاشتن آن با مخاطبان ایتالیایی بسیار خوشحال بود، به اوج خود رسید.
جشنواره امسال تورین که از ۲۱ تا ۲۹ نوامبر برگزار میشود، ۱۰۴ فیلم بلند و ۱۶ فیلم کوتاه را به نمایش میگذارد که از این میان ۲۳ فیلم برای اولین بار در سطح جهان و ۱۱ فیلم برای اولین بار در سطح بینالمللی به نمایش در میآیند. جیسون بیگز، دومینیک ساندا، جیمز فرانکو، دولف لاندگرن، ونسا ردگریو، تری گیلیام، ماشا شیلینسکی، ژولیت بینوش و الخاندرو آمنابار از دیگر مهمانان ویژه این دوره هستند.
