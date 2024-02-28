گرامیداشت ۱۰۰ سالگی مارلون براندو در جشنواره فیلم تورین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم تورین ایتالیا صدمین سالگرد تولد مارلون براندو را با نمایش ۲۴ عنوان از فیلم‌های وی گرامی می‌دارد. بازیگری که برنده ۲ اسکار بود، برای سبک بازیگری ناتورالیستی و ارایه رگه‌های سرکشی در اجراهایش شهرت دارد.

جولیو بیس، بازیگر/کارگردان ایتالیایی که کارگردان هنری جدید این جشنواره است، از بزرگداشت و مروری بر آثار براندو به عنوان ستون فقرات جشنواره امسال یاد کرد و افزود: تصویری از براندو که هنگام فیلمبرداری «آخرین تانگو در پاریس» اثر برناردو برتولوچی گرفته شده، روی پوستر چهل و دومین دوره این جشنواره که از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر برگزار می‌شود، جای می‌گیرد.

تورین رویدادی خاص برای کارگردان‌های جوان و سینمای مستقل و جایی است که متئو گارونه و پائولو سورنتینو اولین بار آثار خود را آنجا به نمایش درآوردند.

بیس که تابستان امسال به عنوان مدیر جشنواره تورین انتخاب شد، می‌گوید: به‌عنوان یک بازیگر، براندو همیشه ستاره راهنمای من بوده و حتی پیش از انتصاب به این سمت، در این فکر بودم که چگونه می‌توانم از آثار وی تجلیل کنم.

۲۴ عنوان انتخاب شده توسط بیس و همکارانش از میان فیلم‌شناسی عظیم براندو شامل درام «مردان» محصول ۱۹۵۰ فرد زینمان که در آن براندو اولین بازی خود را در نقش یک جانباز فلج شده ایفا کرد، اقتباس سینمایی الیا کازان در سال ۱۹۵۱ از «اتوبوسی به نام هوس»، «ژولیوس سزار» جوزف ال. مانکیویچ (۱۹۵۳)، «در بارانداز» کازان که براندو اولین اسکارش را در سال ۱۹۵۴ برای آن برد، «همیشه در فرار» سیدنی لومت (۱۹۵۹) و اولین تجربه کارگردانی براندو «سربازهای یک چشم» (۱۹۶۱) می‌شود.

نقش‌ آفرینی‌های فراموش‌نشدنی او در «پدرخوانده» (۱۹۷۲) و «اینک آخرالزمان» (۱۹۷۹) فرانسیس فورد کاپولا، «آخرین تانگو در پاریس» (۱۹۷۲) برتولوچی، «سوپرمن» ریچارد دانر (۱۹۷۸)، «فصل سفید خشک» یوزان پالسی (۱۹۸۹)؛ «دون خوان دمارکو» جرمی لون (۱۹۹۴) و «جزیره دکتر مورو» ساخته جان فرانکن‌هایمر و ریچارد استنلی(۱۹۹۶) دیگر فیلم‌هایی هستند که برای این برنامه در نظر گرفته شده‌اند.

مارلون براندو ۳ آوریل ۱۹۲۴ متولد شد و یکم جولای ۲۰۰۴ از دنیا رفت. وی به عنوان یکی از اثرگذارترین بازیگران قرن بیستم شناخته می‌شود که در ۶۰ سال فعالیت خود، به چندین افتخار سینمایی از جمله ۲ اسکار، ۳ بفتا و ۴ گلدن گلوب رسید. براندو در کنش‌گری، به‌ویژه حمایت از جنبش‌های حقوق مدنی سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان آمریکا فعال و یکی از نخستین بازیگرانی بود که روش بازیگری استانیسلاوسکی و بازیگری متد را ارایه کرد.

جشنواره فیلم تورین از سوی موزه ملی فیلم ایتالیا در تورین برگزار می‌شود.