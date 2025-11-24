  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

فرمانده سپاه بوشهر: بسیج مکتبی برای تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد است

بوشهر-فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بسیج را مکتبی برای تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد دانست و گفت: رزمندگان اسطوره‌های جبهه مقاومت هستند و آزادگان ما هرگز در برابر دشمن قد خم نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خرم دل در مراسم یاد یاران در روستای مال قاید شهرستان گناوه، بسیج را «مکتبی برای تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد» دانست و گفت: رزمندگان اسطوره‌های جبهه مقاومت هستند و آزادگان ما هرگز در برابر دشمن قد خم نکردند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدر دستاوردهای انقلاب را بدانند، افزود: این انقلاب با سختی و مجاهدت فراوان به دست ما رسیده است و امروز نیز عامل اصلی حفظ انقلاب و نظام، بسیج و بسیجیان هستند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) با اشاره به نقش ایمان و توکل در پیروزی‌ها گفت: خدامحوری و توکل به خدا از عوامل محوری اصلی بسیج است. در دوران دفاع مقدس دشمنان مجهز به امکانات گسترده بودند اما با دست خالی مقاومت کردیم و پیروز شدیم؛ امروز نیز با وجود نابرابری امکانات، در نبردهای اخیر همچون جنگ ۱۲ روزه توانستیم.

وی با تأکید بر اینکه از اعجازهای زمان بود که ما با دست خالی و بدون تجهیزات بر غرب و شرق پیروز شدیم، افزود: فتنه‌هایی که در این سال‌ها و سال‌های گذشته علیه ما شده علیه هر کشوری می‌شد آن کشور متلاشی می‌شد.

خرم دل با بیان اینکه عامل اصلی حفظ انقلاب و نظام بسیج و بسیجیان هستند، ادامه داد: خدامحوری، تقوا و توکل به خدا از عوامل محوری و موفقیت بسیج است.

وی بیان داشت: تجهیزات و امکاناتی که دشمنان در جنگ با ما در هشت سال دفاع مقدس علیه ما به میدان آوردند اصلاً قابل مقایسه با امکانات و تجهیزات ما نبود. آنچه باعث موفقیت ما در برابر آنها شد توکل و توسل به خدا و اهل بیت بود.

خرم دل با تاکید بر اینکه آمریکا و انگلیس هیچ وقت با ما دوست نبوده‌اند و دوست هم نخواهند شد و دوستی با آنها ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای ما دارد، تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیس چیزی جز حقارت، تخریب و سرافکندگی برای ما نخواهد داشت.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه جنگ دشمن با ما یک جنگ الهی و عقیدتی است و چیزی جز این نیست، خاطرنشان کرد: ترامپ مقابله و دشمنی با ایران را یک مأموریت الهی می‌داند.

وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد به دشمن در مکتب بسیج سرلوحه فعالیت‌های او می‌باشد، تأکید کرد: در مکتب و مرام بسیج با این دشمن نمی‌شود پای میز مذاکره نشست.

وی تاکید کرد: همانطور که امروز دشمن به شدت در حال القای ناکارآمدی و ضعف نظام است ما باید سعی کنیم این جریان را از بین برده و موفقیت‌های نظام را برجسته کرده و با تمام وجود بر حل مشکلات مردم پای کار باشیم.

سردار خرم دل همچنین با اشاره به تحرکات دشمنان اظهار داشت: انگلیس و آمریکا هیچ‌گاه با ما دوست نبوده‌اند و بسیاری از منازعات منطقه نتیجه سیاست‌های آنان است. دشمن به دنبال تحقیر و تخریب ملت ایران است و امروز با شدت القای ناکارآمدی نظام را دنبال می‌کند.

