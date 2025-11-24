به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خرم دل در مراسم یاد یاران در روستای مال قاید شهرستان گناوه، بسیج را «مکتبی برای تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد» دانست و گفت: رزمندگان اسطوره‌های جبهه مقاومت هستند و آزادگان ما هرگز در برابر دشمن قد خم نکردند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدر دستاوردهای انقلاب را بدانند، افزود: این انقلاب با سختی و مجاهدت فراوان به دست ما رسیده است و امروز نیز عامل اصلی حفظ انقلاب و نظام، بسیج و بسیجیان هستند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) با اشاره به نقش ایمان و توکل در پیروزی‌ها گفت: خدامحوری و توکل به خدا از عوامل محوری اصلی بسیج است. در دوران دفاع مقدس دشمنان مجهز به امکانات گسترده بودند اما با دست خالی مقاومت کردیم و پیروز شدیم؛ امروز نیز با وجود نابرابری امکانات، در نبردهای اخیر همچون جنگ ۱۲ روزه توانستیم.

وی با تأکید بر اینکه از اعجازهای زمان بود که ما با دست خالی و بدون تجهیزات بر غرب و شرق پیروز شدیم، افزود: فتنه‌هایی که در این سال‌ها و سال‌های گذشته علیه ما شده علیه هر کشوری می‌شد آن کشور متلاشی می‌شد.

خرم دل با بیان اینکه عامل اصلی حفظ انقلاب و نظام بسیج و بسیجیان هستند، ادامه داد: خدامحوری، تقوا و توکل به خدا از عوامل محوری و موفقیت بسیج است.

وی بیان داشت: تجهیزات و امکاناتی که دشمنان در جنگ با ما در هشت سال دفاع مقدس علیه ما به میدان آوردند اصلاً قابل مقایسه با امکانات و تجهیزات ما نبود. آنچه باعث موفقیت ما در برابر آنها شد توکل و توسل به خدا و اهل بیت بود.

خرم دل با تاکید بر اینکه آمریکا و انگلیس هیچ وقت با ما دوست نبوده‌اند و دوست هم نخواهند شد و دوستی با آنها ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای ما دارد، تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیس چیزی جز حقارت، تخریب و سرافکندگی برای ما نخواهد داشت.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه جنگ دشمن با ما یک جنگ الهی و عقیدتی است و چیزی جز این نیست، خاطرنشان کرد: ترامپ مقابله و دشمنی با ایران را یک مأموریت الهی می‌داند.

وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد به دشمن در مکتب بسیج سرلوحه فعالیت‌های او می‌باشد، تأکید کرد: در مکتب و مرام بسیج با این دشمن نمی‌شود پای میز مذاکره نشست.

وی تاکید کرد: همانطور که امروز دشمن به شدت در حال القای ناکارآمدی و ضعف نظام است ما باید سعی کنیم این جریان را از بین برده و موفقیت‌های نظام را برجسته کرده و با تمام وجود بر حل مشکلات مردم پای کار باشیم.

