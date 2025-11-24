https://mehrnews.com/x39GBW ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ کد خبر 6666593 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ نذرواره فاطمی به همت گروه جهادی شهید ریحانی در بجنورد بجنورد- گروه جهادی شهید ریحانی همزمان با سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) سومین نذرواره فاطمی را ادا کرد. دریافت 41 MB کد خبر 6666593 کپی شد مطالب مرتبط نذرواره حسینی پخت ۷۲ دیگ غذای نذری در مازندران برگزار شد برگزاری مراسم عزاداری حسینی و آئین نذرواره به همت فدراسیون فوتبال طبخ ۷۲ دیگ غذای نذری در گرگان عطر نذری ۷۲ دیگ در بجنورد پیچید مراسم تدفین پیکر مطهر شهید جاویدنام در شیروان برگزار شد نذرواره ۷۲ دیگ اطعام حسینی در بجنورد توزیع نذرواره ۷۲ دیگ خوان حسینی برچسبها اطعام نیازمندان فرهنگ ایثار و شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
