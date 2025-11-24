  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

نذرواره فاطمی به همت گروه جهادی شهید ریحانی در بجنورد

بجنورد- گروه جهادی شهید ریحانی همزمان با سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) سومین نذرواره فاطمی را ادا کرد.

